Cerar hoče, da Brglez zapusti mesto podpredsednika SMC-ja

Razkol zaradi novele zakona o tujcih

3. februar 2017 ob 07:16

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V kabinetu predsednika DZ-ja Milana Brgleza so potrdili, da je premier in predsednik SMC-ja Miro Cerar Brgleza pozval k odstopu z mesta podpredsednika SMC-ja.

Napetosti v stranki so narasle po tem, ko je Brglez nasprotoval sprejetju novele zakona o tujcih, ki jo podpira Cerar. Brglez je sicer dalj časa opozarjal na, kot trdi, protiustavno novelo zakona o tujcih in si tudi prizadeval za to, da jo v parlamentarnem postopku popravijo. A s predlogi ni uspel.

Med sprejemanjem zakona je bilo precej napeto tudi med njim in ministrico za notranje zadeve Vesno Györkös Žnidar, ki uživa Cerarjevo podporo. Zakon je razdelil ne le koalicijo, ampak tudi poslance SMC-ja, saj niso glasovali enotno. DZ je nato s podporo SDS-a in NSi-ja novelo prejšnji teden le podprl s 47 glasovi za in 18 proti.

Premier Cerar je po sprejetju zakona zanikal, da bi v SMC-ju prišlo do razkola. To, da nekateri poslanci razmišljajo drugače, je za demokratično stranko normalno, je dejal. Dogajanje na seji pa je nakazovalo, da nesoglasja pri tem zakonu v SMC-ju ne bodo zgladili brez prask v strankarskih odnosih.

V SMC-ju zadeve še ne komentirajo, Brglez pa bo več informacij posredoval danes.

A. Č.