Cerar: V SMC-ju ni razkola

27. januar 2017 ob 18:07

V SMC-ju kljub neenotnemu četrtkovemu glasovanju ni razkola, je zatrdil predsednik stranke Miro Cerar. Bolj ga je zmotila stranka SD, kjer novele nihče ni podprl, čeprav so predstavniki SD-ja to storili na vladi.

Sprejetje novele zakona o tujcih je za premierja zelo pomembno, saj ima država z zakonom o tujcih pripravljen ukrep. Če bi bila varnost v Sloveniji zaradi potencialno ali dejansko povečanih migracij ogrožena do te mere, da bi bilo treba ukrepati, pa lahko zdaj državljanom tudi s tem ukrepom zagotavljajo ustrezno varnost, je izpostavil in hkrati dejal, da "gre za pozitivno zgodbo".

Premier Miro Cerar sicer upa, da tega ukrepa ne bo treba nikoli uporabiti.

V njegovi stranki glede podpore noveli niso bili enotni. Tako je del poslancev, vključno s predsednikom DZ-ja Milanom Brglezom, glasoval proti. A Cerar ob ugibanjih o razkolu v stranki miri. To, da so nekateri poslanci njegove stranke glasovali drugače, ne govori o razkolu, pač pa le, da je nekaj poslancev imelo drugačno mnenje, meni Cerar. To, da nekateri poslanci razmišljajo drugače, pa je za demokratično stranko normalno, je dejal. Ob tem je izpostavil, da je precejšnja večina sicer glasovala za zakon.

Dodal je, da se pri določenih projektih, še posebej pri tistih, ki niso opredeljeni v koalicijskem sporazumu, včasih zgodi, da imajo glede nekaterih vprašanj več diskusij.

Nekoliko pa ga je presenetilo glasovanje SD-ja, saj pri glasovanju v DZ-ju za novelo ni glasoval nihče izmed njihovih poslancev, čeprav so ob vladni obravnavi novelo podprli.

