Cerar in Szydlova potrdila sorodna stališča glede migrantske krize in brexita

24. januar 2017 ob 08:10,

Slovenija in Poljska imata "zelo sorodna stališča" glede številnih vprašanj, ki so ta hip zelo aktualna, je po srečanju s poljsko kolegico Beato Szydlo v Varšavi danes izpostavil premier Miro Cerar.

Cerar je pogovore s predsednico poljske vlade v izjavi po delovnem srečanju označil za "zelo dobre" in "konstruktivne" tako na bilateralni ravni kot tudi v okviru EU-ja in sodelovanja z višegrajsko skupino. Pomembni so tudi gospodarski odnosi, saj je Poljska sedma največja zunanjetrgovinska partnerica Slovenije, pri čemer je Cerar dodal, da je pri krepitvi gospodarskega sodelovanja seveda mogoče storiti še veliko.

Kako nasloviti vprašanje migracij

Poljska in Slovenija imata glede številnih pomembnih odprtih vprašanj zelo sorodna stališča. Tako je Cerar izpostavil, da mora EU tudi po izstopu Velike Britanije iz te povezave ostati enotna in povezana. "Zato pa je zelo pomembno, da zagotovimo v EU varnost, da v Evropi bolje naslovimo vprašanje množičnih migracij," je povedal.

Obe državi se strinjata, da je pri slednjem treba najprej bolj učinkovito delovati v državah izvora, v naslednjem koraku pa je treba ilegalne migracije učinkovito ustavljati na zunanjih mejah EU-ja, je povzel slovenski premier. Spomnil je, da se je Slovenija pod pritiskom migrantskega vala v letih 2014 in 2015 "zelo dobro" obnesla kot varuh schengenske meje. Takrat ji je na pomoč s policisti priskočila tudi Poljska, je spomnil.

V prihodnje pa bosta državi med drugim tesno sodelovali tudi kot članici Nata, in sicer v Latviji, kamor bo Slovenija v Natov kontingent poslala do 50 vojakov.

Konflikte reševati pri izvoru

Tudi Szydlova je stališča obeh držav na številnih točkah opisala kot zelo podobna, še posebej glede vprašanj o delovanju EU. Tudi ona je izpostavila, da je pri naslavljanju migrantskega vprašanja ključno delovanje v izvornih državah. "Konflikte je treba reševati tam, kjer so nastali," je poudarila in dodala, da je Poljska že okrepila pomoč državam v primežu vojne.

Sicer pa je predsednica poljske vlade poudarila, da bi morale države EU-ja pri odprtih vprašanjih zavzeti enotna stališča, ki bi temeljila na načelu partnerstva in vzajemnega dobrega sodelovanja. Pri dvostranskih odnosih med Poljsko in Slovenijo pa je konkretno izpostavila še priložnosti, ki jih Sloveniji nudi poljska obrambna industrija.

Slovenski premier je sicer na Poljsko pripotoval iz Češke, kjer je bil v nedeljo in ponedeljek na uradnem obisku.

Poprej še na Češkem

Cerar je na uradnem obisku Češke s svojim gostiteljem premierjem Bohuslavom Sobotko govoril predvsem o gospodarskem sodelovanju med državama. Govorila sta o češki podpori pri gradnji drugega tira in slovenskih idejah pri podjetju Škoda.

Predsednika vlade sta razpravljala tudi o političnem sodelovanju pri zagotavljanju skupnih vrednot znotraj EU-ja, saj so obema državama v interesu skupno tržišče in prosti pretok ljudi ter blaga znotraj schengenskega območja. Zato je treba storiti vse, da se to ohrani, sta se strinjala oba premierja.

Cerar se je v Pragi poleg premierja srečal še s predsednikom države Milošem Zemanom in finančnim ministrom Andrejem Babišem. Cerar je obiskal tudi Plečnikovo cerkev v Pragi in položil venec pred Plečnikov kip.

