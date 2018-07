Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Cerar z drugimi voditelji držav članic Nata. Foto: Reuters Sorodne novice Trump na vrhu Nata članice pozval k podvojitvi načrtovanih izdatkov za vojsko Dodaj v

Cerar na vrhu Nata: "Obljubljamo, kolikor realno zmoremo"

Cilj je pospešitev zviševanja obrambnih izdatkov

12. julij 2018 ob 16:04

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Naše zaveze ostajajo enake kot doslej, je po koncu vrha zveze dejal premier Miro Cerar. Kot je poudaril, Slovenija glede krepitve obrambnih izdatkov ni obljubila nič več kot v preteklosti.

"Smo racionalni in zanesljivi. Obljubljamo, kolikor realno zmoremo," je povedal Cerar in ponovil, da se bo treba v prihodnjih letih potruditi, da tudi Slovenija še hitreje doseže dogovorjeni cilj dveh odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP) za obrambo. "K temu smo se vsi zavezali in to igro moramo odigrati pošteno," je izpostavil premier, ki opravlja tekoče posle. Niso pa danes voditelji, niti on osebno, dali nikakršnih konkretnih zavez, je zatrdil.

Ob poudarku, da bo treba intenzivirati proces zviševanja obrambnih izdatkov, je Cerar izpostavil, da je ob tem treba upoštevati javnofinančne zmožnosti in potrebe družbe na splošno. Po njegovih besedah je obrambna sposobnost pomembna za nas, a družba ima tudi druge potrebe, zato je treba višje izdatke za obrambo usklajevati tudi z drugimi področji.

Ob tem je Cerar še dejal, da Trump danes ni zagrozil z izstopom ZDA iz Nata, kot so navajali neuradni viri, je pa močno izpostavil potrebo po povečanju obrambnih izdatkov.

Trump je države članice tudi pozval, naj dvignejo cilj za obrambne izdatke z dveh odstotkov BDP na štiri odstotke, o čemer je Cerar dejal, da je to le ideja, ne pa zavezujoč cilj, in da ostaja ključen osnovni cilj dosega dveh odstotkov.

