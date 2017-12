Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.4 od 11 glasov Ocenite to novico! Božič je praznik solidarnosti, sočutja in upanja, je poudaril premier Miro Cerar. Foto: EPA Sorodne novice Kristjani bodo pričakali božič Dodaj v

Cerar: "Naj bo božič poln lepih trenutkov, toplih besed in plemenitih dejanj"

Praznik solidarnosti, sočutja in upanja

24. december 2017 ob 10:33

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Premier Miro Cerar je v božični poslanici državljankam in državljanom zaželel, naj praznike preživijo v miru in radosti, zbrani za domačo mizo in okoli božične jelke. Božič je praznik upanja, je dejal.

"Božični čas je čas domačnosti. Čas, ki ga preživimo s svojimi najbližjimi. Je čas, ko namenimo več iskrene pozornosti drug drugemu. Živimo v svetu hitrih sprememb in žal vse prepogosto namenjamo pozornost vsemu tistemu, kar je v življenju v resnici drugotnega pomena. Zato je sporočilnost božiča toliko pomembnejša," je dejal premier v božični poslanici, ki so jo posredovali iz premierjevega urada.

"Naj bo božični čas poln lepih trenutkov, toplih besed in plemenitih dejanj," je še zaželel.

A na božični večer se je po njegovih besedah treba spomniti tudi na vse tiste, ki nimajo te sreče, da bi praznik preživljali v miru in v krogu družine, torej na vse bolne, osamljene in druge, ki so tako ali drugače v stiski, saj je božič tudi praznik solidarnosti, sočutja in upanja. Poleg tega se je treba spomniti in zahvaliti tudi vsem tistim, ki zaradi opravljanja svojega poklica praznika ne bodo mogli praznovati v zavetju toplega doma, je sklenil.

