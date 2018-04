Cerar podpira napade v Siriji, Brglez opozarja, da niso imeli mandata ZN-a

Brglez je pozval k spoštovanju mednarodnega prava

14. april 2018 ob 11:14,

zadnji poseg: 14. april 2018 ob 12:53

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na napade ZDA, Velike Britanije in Francije na cilje v Siriji sta se odzvala tudi slovenski premier Miro Cerar in predsednik DZ-ja Milan Brglez. Cerar napade podpira, Brglez pa opozarja, da so bili izvedeni brez mandata Varnostnega sveta ZN-a.

Iz kabineta predsednika vlade so sporočili, da Cerar obsoja "vsakršno uporabo kemičnega orožja in drugih prepovedanih bojnih sredstev. Da je bila uporaba tega orožja v Siriji uperjena predvsem proti civilnemu prebivalstvu, je nesprejemljivo in zavržno." Cerar je dodal, da "vrsta poročil in podatkov kaže na to, da je bilo kemično orožje uporabljeno tudi pretekli teden v napadu v Dumi. To je nedopustna kršitev civilizacijskih vrednot."

"Vojaško operacijo treh zavezniških držav razumem kot poskus uničenja preostalih zmogljivosti sirskih oboroženih sil, ki so namenjene morebitni proizvodnji in uporabi kemičnega orožja. Zato izražam podporo aktivnostim, ki so usmerjene proti vojaškim ciljem in katerih namen je zagotoviti, da sirske oblasti ne bodo več razpolagale z možnostjo uporabe kemičnega orožja," je dejal premier.



Brglez izpostavlja mednarodno pravo

Medtem je Brglez je izrazil iskreno obžalovanje, da so Francija, Velika Britanija in Združene države Amerike ponoči brez avtorizacije Varnostnega sveta ZN-a napadle Sirijo.

Kot je zapisal na Facebooku, še posebej vzbuja skrbi dejstvo, da so vse te tri države stalne članice Varnostnega sveta. "Njim pa smo z ustanovno listino Združenih narodov zaupali posebno nalogo varovanja mednarodnega miru in varnosti v svetu," je poudaril.

Ob tem je Brglez obsodil kakršno koli uporabo kemičnega orožja, saj to predstavlja kršitev konvencije o prepovedi kemičnega orožja, kršitev mednarodnega humanitarnega prava ter resolucij Varnostnega sveta ZN-a.

Vse strani v sirskem konfliktu je pozval, naj se vzdržijo nadaljnjih kršitev ustanovne listine ZN-a in mednarodnega prava ter naj takoj najdejo rešitev za končanje vojne v Siriji in za zaščito civilnega prebivalstva. Že leta namreč zaradi vojne v Siriji trpijo nedolžni ljudje, ki bi si želeli le živeti v miru in svobodi, je zapisal Brglez.

MZZ: Slovenija podpira napade

Iz ministrstva za zunanje zadeve pod vodstvom Karla Erjavca medtem sporočajo, da Slovenija "izraža podporo aktivnostim, usmerjenim proti vojaškim ciljem, katerih namen je zagotoviti, da sirske oblasti ne bodo več razpolagale z možnostjo uporabe kemičnega orožja. Vojaško operacijo treh zavezniških držav - ZDA, Francije in Združenega kraljestva - razumemo kot poskus uničenja preostalih zmogljivosti sirskih oboroženih sil, ki so namenjene uporabi kemičnega orožja."

Z MZZ-ja se sporočajo, da "vrsta poročil in podatkov kaže na to, da so bile kemične snovi nazadnje uporabljene pretekli teden v napadu v Doumi. Podpiramo delo misije za ugotavljanje dejstev Organizacije za prepoved kemičnega orožja (OPCW). Obžalujemo, da Varnostni svet OZN-a, kateremu je zaupana najvišja odgovornost za vzdrževanje svetovnega miru, ni uspel doseči soglasja o oblikovanju neodvisnega preiskovalnega mehanizma, ki bi na podlagi neodvisnih in verificiranih poročil ugotovil odgovorne za napad."

Pahor: Napadi kot enkratni povračilni ukrep

Podobno kot Cerar meni tudi predsednik države Borut Pahor. Napade razume kot enkraten povračilni napad, ki naj bi odvrnil sirski režim od nadaljnje uporabe kemičnega orožja. Danes zgodaj zjutraj je prejel pismo francoskega predsednika Emmanuela Macrona, v katerem ta pojasnjuje razloge za napad. "Iz njegovega pisma kot tudi iz izjav ameriškega obrambnega ministra Jamesa Mattisa in britanske premierke Therese May lahko sklepam, da gre za enkraten povračilni napad, ki naj bi odvrnil sirski režim od nadaljnje uporabe kemičnega orožja," je dejal in uporabo kemičnega orožja proti civilnemu prebivalstvu označil kot največji zločin proti človeštvu. "Ni dvoma, da zahteva ukrepanje," je poudaril.

Kot je še dejal, je zdaj nastopil čas, da se iskreno potrudimo urediti vsa odprta vprašanja z diplomacijo, po mirni poti, z mirnim reševanjem vseh sporov.

Napadi na dan prihoda strokovnjakov

ZDA, Velika Britanija in Francija so ponoči izvedle več napadov na cilje v Siriji, kot razlog pa so navedle domnevni napad s kemičnim orožjem, za katerega obtožujejo sirski režim. Da je sploh šlo za kemični napad in kdo je zanj odgovoren, še ni potrjeno. Ravno na dan napada so namreč v Sirijo prišli strokovnjaki Organizacije za prepoved kemičnega orožja, ki naj bi izvedli potrebno preiskavo.

