ZDA z zaveznicami napadle tarče v Siriji. Rusi napovedujejo posledice.

Napadi potekajo v sodelovanju s Francijo in Veliko Britanijo

14. april 2018 ob 06:39,

zadnji poseg: 14. april 2018 ob 08:28

Washington - MMC RTV SLO

Sile ZDA, Velike Britanije in Francije so, kot je v nenapovedanem govoru narodu dejal ameriški predsednik Trump, napadle cilje v Siriji. Zahod je napade izvedel ravno na dan, ko naj bi se začela preiskava domnevne uporabe kemičnega orožja v Dumi prejšnji teden.

Ruski veleposlanik v Združenih državah je že dejal, da napadi na Sirijo, katere zaveznica je Rusija, "ne bodo minili brez posledic". Sirija je napade označila za kršitev mednarodnega prava in sporočila, da so v pričakovanju napadov, na katere jih je po poročanju Reutersa opozorila Rusija, svoja vojaška oporišča evakuirali.



Ameriški general Joseph Dunford je po poročanju BBC-ja na tiskovni konferenci povedal, da so cilji napada trije: znanstvenoraziskovalni objekt v Damasku, skladišče kemičnega orožja zahodno od Homsa, skladišče opreme za uporabo kemičnega orožja, prav tako v bližini Homsa. Sirska televizija poroča, da so sirske sile prestregle več kot ducat izstrelkov in da je poškodovan le objekt v Damasku. Škodo v raziskovalnem centru v Damasku je potrdila tudi sirska državna tiskovna agencija Sana, ki je še poročala, da sta poslopje za urjenje vojakov in laboratorij v bližini glavnega mesta uničena. Ranjeni naj bi bili trije civilisti.

Neimenovani viri poročajo, da je bilo izstreljenih 30 raket, od katerih naj bi jih sirske sile prestregle tretjino. Sirski državni mediji so napade označili za očitno kršitev mednarodnega prava. "Ko je teroristom spodletelo, so se vmešale ZDA, Francija in Velika Britanija in zagrešile agresijo nad Sirijo," je po poročanju STA za agencijo Sana dejal neimenovani vojaški vir.

Ruske sile niso bile tarče

Rusko obrambno ministrstvo je medtem potrdilo, da napadi niso imeli za tarče ruskih pomorskih in letalskih oporišč v Siriji. "Niti ena od raket, ki so jih izstrelile ZDA in zaveznici, ni vstopila v območje nadzora ruskih letalskih sil," je ministrstvo sporočilo v izjavi za rusko tiskovno agencijo Ria Novosti, ki jo povzema BBC.

Sodelujejo tudi Britanci in Francozi

Britansko vpletenost v napade je potrdila britanska premierka Theresa May, ki je dejala, da "alternative uporabi sile ni bilo". Dodala je, da cilj napadov ni "menjava režima v Siriji". Sodelovanje francoskih sil je potrdil francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je dejal, da je bila z napadom s kemičnim orožjem v Dumi meja prekoračena.

Ameriški obrambni minister James Mattis je dejal, da poročil o žrtvah na ameriški strani za zdaj ni, in dodal, da je napad "edina priložnost", kar je v nasprotju s Trumpovo napovedjo, da so ZDA pripravljene napade nadaljevati, dokler Asadov režim ne neha uporabljati kemičnega orožja.

Trump napade napovedal v nagovoru ljudstva

Ameriški predsednik Donald Trump je oznanil ukaz za napade v nenapovedanem nagovoru ameriškega ljudstva in dejal, da je vojski ukazal natančne napade na kemične zmogljivosti režima sirskega predsednika Bašarja Al Asada, ki potekajo v sodelovanju s silami Francije in Velike Britanije, piše STA.

"Pred kratkim sem oboroženim silam ZDA ukazal natančne napade na tarče, povezane z zmogljivostmi za kemično orožje sirskega diktatorja Bašarja Al Asada. Skupna operacija z oboroženimi silami Francije in Združenega kraljestva je v teku. Zahvaljujem se obema. Pokol je bistvena eskalacija vzorca uporabe kemičnega orožja tega groznega režima," je v govoru dejal Trump.

Zadnji "zloben in odvraten" napad s kemičnim orožjem v Dumi je Trump označil za dejanje "pošasti". Dejal je, da je namen tokratnih napadov odvrniti proizvodnjo, širitev in uporabo kemičnega orožja v Siriji, kar je v nacionalnem interesu ZDA.

Ameriški predsednik je napovedal, da bodo napadi "trajni", dokler režim ne ustavi uporabe kemičnega orožja. Hkrati je zagotovil, da si ZDA ne želijo neskončne prisotnosti v Siriji in se bodo od tam umaknile, ko bo t. i. Islamska država popolnoma poražena.

Bližnji vzhod je označil za moteno regijo, ki jo želijo ZDA izboljšati, vendar ne bodo mogle proizvesti trajnega miru. Usoda regije je v rokah njenih prebivalcev, je dodal.

Trump je Rusijo in Iran posvaril pred sodelovanjem z Asadovim režimom in vprašal, kakšna država si želi biti povezana z množičnim morilcem nedolžnih moških, žensk in otrok. "Države sodimo po prijateljih in nobena država ne bo uspešna s promocijo malopridnih držav, surovih tiranov in morilskih diktatorjev," je dejal Trump.

Rusijo je naravnost obtožil, da ni držala besede, ki jo je dala leta 2013, namreč, da bo zagotovila odstranitev kemičnega orožja iz Sirije. "Zadnji napad je neposredna posledica tega, da Rusija ni držala besede," je dejal Trump in dodal, da se mora Rusija odločiti, ali bo nadaljevala po tej "temni poti" ali pa se bo pridružila "civiliziranim državam".

ZDA so v petek premaknile v bližino Sirije dodatne pomorske zmogljivosti za napade z raketami tomahavk, ruska vojska pa je zavzela prizorišče domnevnega napada s kemičnim orožjem v Dumi. Ruski veleposlanik pri ZN-ju Vasilij Nebenzja je v četrtek opozoril, da ne izključuje možnosti spopada med ZDA in Rusijo zaradi Sirije.

Trump je že lani ukazal napad na Sirijo zaradi uporabe kemičnega orožja. Takrat so Američani z raketami uničili letališče, s katerega je režim sprožil kemični napad. Trump je dejal, da so takrat uničili 20 odstotkov zračnih sil Asadovega režima.

Rusom v ZN-u napadov ni uspelo odvrniti

Trumpova odločitev o napadu je bila sicer pričakovana, potem ko so ZDA in zaveznice Asadov režim obtožile, da je pretekli teden v mestu Duma spet uporabil kemično orožje, ko je po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) umrlo več kot 70 ljudi. Asadova zaveznica Rusija je skušala napade odvrniti z izredno sejo Varnostnega sveta ZN-a v petek, ki pa se je končala brez soglasja o poti naprej.

Napadi pred preiskavo

Napadi zahodnih držav, ki jih upravičujejo z Asadovo domnevno uporabo kemičnega orožja, so se zgodili ravno na dan, ko naj bi strokovnjaki Organizacije za prepoved kemičnega orožja (OPCW) šele začeli preiskavo v Dumi. Desetčlanska delegacija naj bi na terenu zbrala vzorce ter opravila pogovore z žrtvami napada.

Kot je za nemško tiskovno agencijo DPA dejal strokovnjak OPCW-ja, Nemec Ralf Trapp, naj bi preiskava najverjetneje trajala več dni, nato pa bodo za analizo zbranih vzorcev potrebovali še okoli dva tedna.

Strokovnjaki sicer ocenjujejo, da je bil v Dumi uporabljen klor, ne izključujejo pa niti možnosti uporabe živčnega strupa sarin. Po podatkih partnerskih organizacij WHO-ja v Siriji je po napadu kakih 500 ranjenih razvilo simptome, značilne za izpostavljenost strupenim kemikalijam, kot so težave pri dihanju, motnje centralnega živčnega sistema in draženje sluznic.

Ni še znano, kdo je odgovoren

Delegacija OPCW-ja naj bi ugotovila, katera snov je bila sploh uporabljena v napadu. Na podlagi njenega poročila bodo najverjetneje lahko tudi določili, kdo je odgovoren za napad. Sirska vlada odgovornost za ta napad zavrača, Moskva pa je opozarjala, da je bila uporaba kemičnega orožja izmišljena.

Misija OPCW-ja v Dumi bo sicer prva pot strokovnjakov te organizacije iz Damaska po letu 2014, ko je bil njihov konvoj napaden v zasedi. Rusija je delegaciji na tokratni misiji obljubila varnost.

A. K. K., B. V.