Cerar: Slovenija je danes država priložnosti za naše ljudi in za tiste, ki želijo z nami sodelovati

Cerarjeva vlada mandat končuje na Brdu pri Kranju

30. avgust 2018 ob 07:47,

zadnji poseg: 30. avgust 2018 ob 12:21

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vlada premierja Mira Cerarja se je na Brdu pri Kranju sešla na svoji zadnji seji. Po štirih letih je Slovenija po Cerarjevem mnenju bolj konkurenčna, socialno pravična in optimistična.

Miro Cerar se je na začetku današnje seje vlade vsem ministricam in ministrom zahvalil za opravljeno delo, za vse, kar "so dobrega storili za to državo". Delo v vladi ni enostavno, a je prepričan, da so se vsi trudili po najboljših močeh.

Cerar je tudi izrazil zadovoljstvo, da po štirih letih državo puščajo prihodnji vladi "v mnogo boljšem stanju, kot so jo prejeli v vodenje in upravljanje leta 2014". Takrat je bila še finančna, socialna in tudi politična kriza, v štirih letih pa so "politično areno stabilizirali in omogočili bolj normalen razvoj".

Prav tako je zadovoljen, da ima Slovenija trenutno eno najvišjih gospodarskih rasti v Evropi, da ima urejene javne finance in najnižjo brezposelnost v zadnjih desetih letih. Država je po njegovem mnenju danes bolj konkurenčna, bolj socialno pravična, bolj optimistična in bolj ugledna v očeh tujih partnerjev.

Slovenija je danes država "priložnosti za naše ljudi in za tiste, ki želijo z nami sodelovati", je poudaril Cerar in dodal, da je velik delež k temu prispevala tudi vlada. Zahvalil pa se je tudi vsem državljankam in državljanom, gospodarstvu in vsem drugim podsistemom.

Pomembno se mu zdi zavedanje, da mora Slovenija postati bolj odprta država, zato je bilo prav, da so se ministrice in ministri ter državni sekretarji udeleževali številnih srečanj na ravni EU-ja in širše. Odprtost je pripeljala tudi pomembne tuje vlagatelje s kakovostnimi poslovnimi modeli in možnostjo odpiranja novih delovnih mest, je med drugim dejal premier.

Nadaljevanje zagotavljanja politične stabilnosti Cerar privošči tudi prihodnji vladi, ki jo bo vodil predsednik LMŠ-ja Marjan Šarec.

G. C.