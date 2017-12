Cerar: Slovenija ne bo sprožala incidentov, bomo pa izvajali pristojnosti na našem morju

Studio ob 17h: Pogovor s predsednikom vlade

20. december 2017 ob 18:31

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Za nas je spoštovanje mednarodnega prava in prava EU civilizacijska vrednota in od tega ne bomo odstopali," je v pogovoru za Radio Slovenija pouradil predsednik vlade Miro Cerar in dodal, da se bo morala Slovenija glede implementacije sodbe arbirtražnega sodišča vendarle dogovarjati s Hrvaško.



Predsednik vlade zato meni, da je bil včerajšnji obisk Zagreba, kjer sta s hrvaškim premierom Andrejem Plenkovićem zgolj ponovila nasprotujoča stališča, vseeno pomemben, saj je Slovenija s tem pokazala, da je odprta za dialog in to obenem tudi sporočila širši mednarodni javnosti. Slednje je po mnenju Cerarja še posebej pomembno, medtem ko hrvaška stran skuša v mednarodno javnost poslati sporočilo, da se državi pogovarjata in s tem rešujeta spor.

Po njegovem mnenju je trditev Andreja Plenkovića, da predlagana rešitev iz arbitraže, ki je hrvaška ne priznava, v večji meri skladna s pričakovanji Hrvaške le spretna zvijača in taktika naših sosedov, "ki nas želijo potegniti v nova pogajanja o meji." Ob tem je dejal, da bi vstop v tovrstna pogajanja pomenil, da se slovenija odreče arbitražni odločbi in s tem tudi korak nazaj. "19 let smo se pogajali na ravni obeh držav brez uspeha."

"Bolj kot na volitve misliti na Slovenijo"

Se pa moramo s Hrvaško dogovoriti glede evidentiranja meje v naravi, je v pogovoru s Tanjo Starič, poudaril Cerar in dodal, da bo tu potrebno oblikovati skupino med obema državama. Sicer pa je poudaril, da Slovenija na morju ne bo sprožala incidentov, "bomo pa izvajali pristojnosti na našem morju."

Če bo Hrvaška tudi po 29. decembru vztrajala pri nepriznavanju arbitražne odločbe, pa bo morala Slovenija to odločbo uveljaviti po pravni poti oziroma poseči po tožbi je še dejal Cerar. Kritičen pa je bil tudi do nekaterih izjav zunanjega ministra Karla Erjavca, ki po mnenju premiera v določenih trenutkih ni "najbolj diplomatski." Cerar je ob tem izrazil upanje, da "bomo v naslednjih fazah bolj mislili na Slovenijo in manj na volitve."

V Oddaji Studio ob 17h je Cerar spregovoril tudi o priznanju Palestine, slovenske zaveze evropski komisiji glede prodaje NLB, anomalijah v sistemu plač v javnem sektorju, projektu drugi tir, odpravi čakalnih vrst v zdravstvenem sistemu in prihodnosti stranke SMC.

L. L.