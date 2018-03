Cerar: Vlada ne bo sodelovala v referendumski kampanji zakona o drugem tiru

Sodelovanje vlade v lanski kampanji pred referendumom o zakonu o drugem tiru je privedlo do razveljavitve izida septembrskega referenduma. Foto: BoBo

Cerar bo v kampanji sodeloval kot član SMC-ja

29. marec 2018 ob 13:50

Ljubljana - MMC RTV SLO

Projekt, ki je eden pomembnejših za državo, vlada ne more zagovarjati kot enakovreden partner v soočenjih, je opozoril nekdanji premier Miro Cerar po seji vlade, ki opravlja tekoče posle.

Cerar je tudi pojasnil, da mora vlada, ob upoštevanju splošne funkcije, v referendumski kampanji le poročati objektivno, torej o dobrih in slabih vidikih zakona, ki ga je sama pripravila in ga ocenjuje kot najbolj primernega. Kot je opozoril Cerar, zaradi takšne absurdne odločitve, vlada ne bo sodelovala v kampanji za drugi tir.

Ob tem se je vprašal, kako naj vlada v kampanji enakovredno zagovarja stališča za in proti izgradnji drugega tira. Mogoče bi sicer bilo, da vlada v okviru svoje funkcije obvešča javnost o projektu. Tako bi lahko premier, ki opravlja tekoče posle, šel pred javnost in dejal, da gre za transparenten in pomemben projekt, ki ga je DZ sprejel z absolutno večino, nato pa stopil na drugo stran in dodal, da gre za slab projekt.

"Na tem mestu mestu mene ne boste videli in zato vlada nikakor ne bo sodelovala v kakršnikoli kampanji za drugi tir, bom pa v kampanji sodeloval sam, kot državljan in kot predsednik SMC, da bom državljane še enkrat prepričal, da gredo na referendum in še enkrat podprejo projekt, ki nas lahko postavi v center sveta," je poudaril Cerar.

Ob tem je dejal, da obstajajo posamezniki, ki vladi mečejo polena pod noge, saj da jih vladni projekt izgradnje drugega tira ogroža pri namenih, da zase pridobijo korist.

Da vlada ne sodeluje v kampanji, ji je v sprejem predlagal infrastrukturni minister Peter Gašperšič, ki opravlja tekoče posle. Na ministrstvu namreč menijo, da je absurdno, da bi morala vlada zagovarjati tudi stališča proti zakonu, ki ga je sama pripravila.

Nedopustna kampanja

Sodelovanje vlade v lanski kampanji pred referendumom o zakonu o drugem tiru je privedlo do razveljavitve izida septembrskega referenduma, to odločitev vrhovnih sodnikov pa je premier označil za kapljo čez rob in nekaj ur po razglasitvi sodbe odstopil s položaja.

Vlada je namreč po oceni vrhovnega sodišča s proračunskimi sredstvi financirala nedopustno enostransko kampanjo. Že pred tem je ustavno sodišče odločilo, da se vlada v referendumu lahko javno izreče za ali proti zakonu, vendar pa lahko proračunska sredstva porablja samo, če v svojih informacijah predstavlja tako razloge, ki zakon podpirajo, kot tiste, ki mu nasprotujejo.