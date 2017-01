Dars bo poleti prenavljal Ravbarkomando

Prenavljanje cestne infrastrukture

5. januar 2017 ob 09:41

Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Dars je v letošnjem naložbenem načrtu za nadaljevanje gradnje predvidel slabe tri milijone evrov več kot lani, prav tako bo več denarja na voljo za obnovitvena dela.

Letošnji Darsov proračun predvideva 10 odstotkov več denarja tudi za vzdrževanje državnih cest, na direkciji za infrastrukturo pa pravijo, da bi ob nadaljevanju takšnih smernic Slovenija v šestih letih vzpostavila kakovostno raven cest.

Velik del od 48 milijonov, kolikor je Dars predvidel za nadaljevanje gradnje, bo tako namenjen gradnji 13-kilometrskega odseka Draženci-Gruškovje na podravski avtocesti A4. Dela tam potekajo pospešeno in skladno z načrtom, pravi Marjan Koler z Darsa. "Predvideno je, da bodo končana v letu 2018, v drugi polovici, ko bo 13-kilometrski odsek odprt za promet," je pojasnil.

Za gradbena dela pri obnavljanju avtocest je letos predvidenih slabih 37 milijonov evrov. Eno od večjih obnovitvenih del je vipavska hitra cesta, kjer je za dele odsekov Ajdovščina—Selo in Selo—Vogrsko v vrednosti dobrih osem milijonov evrov že pripravljeno javno naročilo. "Termin izvedbe je odvisen od uspešno izvedenega javnega razpisa. Skladno z načrtom začetek del predvidevamo v prvi polovici tega leta," je dodal Koler.

Poleg tega je na primorski avtocesti med Uncem in Postojno poleti in jeseni predvidena tudi rekonstrukcija vozišča vključno s sanacijo viadukta Ravbarkomanda. V načrtu je še preplastitev vozišč na odsekih gorenjske in dolenjske avtoceste, pojasnjujejo na Darsu. 20 milijonov evrov več kot lani ima za vzdrževanje in investicije državnih cest sicer na voljo tudi direkcija za infrastrukturo. Več kot 300 večjih in manjših projektov že poteka oziroma je v načrtu za letošnje leto, mednje sodijo obvoznice v Murski Soboti, Krškem in na Bledu ter ureditev štiripasovnice Škofljica, rekonstrukcija ceste Mežica—Črna in rekonstrukcija mostu čez Dravo v Vuhredu.

Jure Čepin, Radio Slovenija