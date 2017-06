Dars začenja obnovo viadukta Ravbarkomanda

Razširili bodo odstavna pasova ter obnovili vozišče in viadukt

1. junij 2017 ob 07:47

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Dars bo zaradi obnove viadukta Ravbarkomanda in pripadajočega vozišča ter širjenja odstavnih pasov na avtocesti za počivališčem Ravbarkomanda začel postavljati talne označbe.

Signalizacijo bodo začeli postavljati ob 17. uri za počivališčem Ravbarkomanda proti Ljubljani. Do predvidoma petkovega zgodnjega jutra pa bodo začeli na novo prometno urejati dva zožena prometna pasova tudi v nasprotni vozni smeri, so sporočili z Darsa. Med postavljanjem začasne prometne ureditve bo potekal promet samo po enem prometnem pasu, po obeh smernih voziščih.

Kot so sporočili z Darsa, bosta naslednje tri tedne pogodbeni gradbeni podjetiji v okviru prve faze obsežnejših obnovitvenih del širili odstavna pasova na obeh smernih voziščih, dela se bodo izvajala tudi zaobnovo viadukta Ravbarkomanda, promet pa bo v obe smeri potekal po dveh zoženih pasovih.

.



.

Na primorski avtocesti bo na odseku med Uncem in Postojno obnovljenih 6,3 kilometra vozišč, tako proti Kopru kot proti Ljubljani, torej skupno nekaj manj kot 13 kilometrov trase avtoceste.

Pomemben del obnovitvenih del predstavlja rehabilitacija 45 let stare Ravbarkomande s pripadajočim voziščem. Dela so razdeljena na dve gradbeni sezoni, letošnja bo potekala od junija do novembra, prihodnje leto pa bo za poldrugi mesec krajša.

G. K.