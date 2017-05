Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 6 glasov Ocenite to novico! Rok Snežič se je z osebnim stečajem in prenosom premoženja v Bosno in Hercegovino rešil skoraj milijona evrov dolga državi. Stečaj je pravnomočno končan, poteka le še pritožba na odpust obveznosti. Foto Tarča RTV SLO Pred kratkim je nekdo po zaključenem osebnem stečaju, kjer premoženja ni bilo, v korist banke oziroma nekoga nakazal dva milijona evrov. To so stvari, ki se dogajajo. In mi tega ne moremo preprečiti. Marko Zaman, predsednik Zbornice stečajnih upraviteljev Kot kažejo podatki davčne uprave, se število usmerjenih nadzorov prijave premoženja povečuje. Lani so jih opravili 76. Vse več je tudi dodatno ugotovljenih obveznosti. Od 2,8 milijona v letu 2009 je številka zrastla na skoraj 26 milijonov v lanskem letu. Finančna uprava podatka o tem, koliko denarja od odmerjenega v osebnih pregledih, zares tudi pobere, nima. Foto Tarca RTV SLO Bosna je že dolgo zanimiva zaradi nizkih davkov, potrjuje Ivan Simič, ki pa opozarja, da je pristaš plačevanja davkov, če so ti v mejah normale. Foto Tarča RTV SLO Sorodne novice "V osebni stečaj sem šel samo zato, da uničim davčno odločbo" Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Davčne igre Roka Snežiča razkrivajo sistemske luknje za izogibanje dolgovom

Odziv Ivana Simiča na izogibanje plačila davkov

5. maj 2017 ob 10:53,

zadnji poseg: 5. maj 2017 ob 11:17

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Ne bi rekel, da je ta operacija v celoti legalna. Vprašanje pa je, koliko te lovijo in koliko te nato ujamejo," izogibanje davčnemu dolgu z osebnim stečajem in selitvijo premoženja v Bosno in Hercegovino ocenjuje davčni svetovalec Ivan Simič.

Pravnik Rok Snežič je za oddajo Tarča natančno pojasil, kako s pravnomočno končanim osebnim stečajem plačal le nekaj tisoč evrov od skoraj milijonskega dolga državi. Polovica je nastala zaradi obdavčitve premoženja nepojasnjenega izvora.

Finančna uprava je brezzobi tiger

"Gre za inkvizicijo. Zato si ljudje z različnimi hipotekami, s prodajo oziroma z denarnim tokom zavarujejo svoje premoženje in davčna ne more nič. Finančna uprava je brezzobi tiger," je povedal Rok Snežič, ki je podrobno razložil prenos premoženja v Bosno, ki ga po njegovih besedah uporabljajo vse bolj številni Slovenci.

Premoženje v Bosni je varno pred državo

"Lahko odkrito povem, da tudi meni davčna uprava ni mogla narediti izvršbe, ker imam premoženje v Bosni. Tam imam podjetja, tam imajo premoženje, tam imam nepremičnine, kajti evropska izvršba sega samo do držav Evropske unije," je povedal Snežič in pojasnil, kako je mogoče podjetje z javnosti skritim lastnikom v Bosni odpreti za približno pet tisoč evrov in nato premoženje s prodajo temu podjetju skriti pred slovenskimi organi.

Skrivanje premoženja je sistemsko omogočeno

Gre za sistemsko težavo, opozarja predsednik Zbornice stečajnih upraviteljev Marko Zaman. "To je smešno, da nekdo ugotovi nezakonit izvor, nato pa nekaj let kasneje ta oseba nič nima. Torej je sistemsko omogočeno, da ta oseba premoženje odnaša ven iz države. Da prenaša premoženje na druge osebe. Da ustanavlja družbe," je prepričan Zaman, ki opozarja, da stečajni upravitelji ne morejo reševati vseh težav te države.

Prazen stečaj, polni računi v tujini

Podobnih primerov kot je Rok Snežič je precej, potrjuje Zaman. "Pred kratkim je nekdo po zaključenem osebnem stečaju, kjer premoženja ni bilo, v korist banke oziroma nekoga nakazal dva milijona evrov. To so stvari, ki se dogajajo. In mi tega ne moremo preprečiti," nadaljuje Zaman, ki sprašuje državo, zakaj s stečajnimi upravitelji ne deli podatkov o računih v tujini, ki jih imajo osebe v stečaju.

Premoženje moraš skrivati vse življenje

"To res lahko narediš, vendar zadeva vedno pride za vami. To ti sledi, celo življenje se moraš skrivati. Skrivati moraš premoženje," je operacije Snežica v oddaji Tarča komentiral davčni svetovalec in nekdanji direktor Davčne uprave Ivan Simič. "Morda je to rešitev za njega, ne pa za stranke, ki jih imam jaz," dodaja Simič, saj želi večina še naprej poslovati in živeti v Sloveniji.

Kljub kritičnosti do Snežiča pa je prepričan, da del vzroka tiči v Finančni upravi, ki po njegovih besedah izdaja prenapihnjene in nerazumne odločbe za plačilo davka od ocen osebnega premoženja. "Zneski so tudi trikrat previsoki. Potem razumem, da ljudje to počnejo. Če bi bili zneski v mejah normale, potem bi tudi zavezanci to plačali," je prepričan Simič.

Davčne preiskave bodo padle kot Kramarjev zakon

Ker je državni zbor pred dobrimi tremi leti povečal rok za iskanje premoženja nepojasnjenega izvora iz pet na deset let, je Finančna uprava začela preiskovati ljudi tudi za posle pred desetimi leti. Ker so to storili "za nazaj", torej za čas, ko je veljal petletni zastaralni rok, bo zadeva po mnenju Simiča padla na ustavnem sodišču. "Nekateri ljudje bodo morali plačati, potem pa bodo dobili najverjetneje nazaj. Podobno kot je bilo s Kramarjevim zakonom," zaključuje Simič.

Jure Brankovič