"V osebni stečaj sem šel samo zato, da uničim davčno odločbo"

Bosna postaja pribežališče davčnih dolžnikov, ki lahko tam za nekaj tisočakov skrijejo vse premoženje

4. maj 2017 ob 17:16

Ljubljana - MMC RTV SLO

Pravnik Rok Snežič je bil eden največjih davčnih dolžnikov v Sloveniji. Priznal je krivdo za davčne utaje in preživel nekaj časa na odprtem oddelku zapora. Po javno objavljenih podatkih osebnega stečaja, ki se je začel decembra 2013, dolguje državi več kot 800 tisoč evrov, ki jih, kot pravi, ne bo nikoli plačal.

V stečaju je bila kot upnica poplačana v celoti le njegova babica. Stanovanja, ki jih je prodal stečajni upravitelj, so danes v lasti bratranca, prodano orožje je, kot je razvidno iz orožnega lista, znova v njegovi soposesti. Ob tem ima v Bosni več podjetij, eno večjih diskotek v Banjaluki, po Mariboru se vozi s prestižno limuzino. Za slovenske organe je nedosegljiv in brez težav pojasnjuje, zakaj bo tako tudi ostalo.

Finančna uprava v postopkih preiskav nepojasnjenega premoženja odkrije ogromno denarja. Nato večina večjih primerov konča v osebnih stečajih, kjer tega denarja ni več. Kaj se zgodi?

Izplen je zelo majhen, ker ta postopek poteka predvsem nad fizičnimi osebami. Vsi ti ljudje, ko dobijo sklep o začetku, vedo, da ne bodo zmagali, da gre za inkvizicijo. Zato si z različnimi hipotekami, s prodajo oziroma z denarnim tokom zavarujejo svoje premoženje in davčna ne more nič. Finančna uprava (v nadaljevanju Furs, op. a.) je brezzobi tiger.

Kako uspete državi odpeljati premoženje?

Vsi ti so sposobni ljudje, to so premožni ljudje, poslovneži. To niso ljudje s ceste. Vsi ti ljudje imajo svoje davčne svetovalce, odvetnike. Svetujejo jim, naj premoženje zavarujejo ali prodajo, kajti to je edini učinkovit način, da se lahko borijo proti trenutnemu Fursu oziroma nekdanji davčni upravi.

Takšno pot ste ubrali tudi sami?

Lahko odkrito povem, da tudi meni davčna uprava ni mogla narediti izvršbe, ker imam premoženje v Bosni. Tam imam podjetja, tam imajo premoženje, tam imam nepremičnine, kajti evropska izvršba sega samo do držav Evropske unije. Nimamo pa še sporazuma z Bosno. Tako jim tudi meni ni uspelo vzeti premoženja.

Čeprav država ve, da imate tam premoženje in ste v osebnem stečaju, do tega ne more.

Sam sem šel v osebni stečaj samo zato, da davčno odločbo uničim, da jo spravim s sveta. Šel sem tudi na ustavno sodišče in na evropsko sodišče. Obe sta mi pritožbo zavrnili, češ da v primeru davkov ne gre za kršenje človekovih pravic. In drugega mi ni preostalo, kot da s stečajem izbrišem davčni dolg.

Kako uspešna je država pri iskanju in zaplembi premoženja nepojasnjenega izvora? So osebni stečaji res odrešitev za najbogatejše dolžnike? V oddaji Tarča na TV SLO 1 ob 20. uri. V oddaji tudi o selitvi vse več umazane industrije v Slovenijo, saj država namesto sanacije raje predlaga nižanje okoljskih standardov.



Kako poteka prenos premoženja v Bosno?

V Bosni se odpre podjetje. Naredi se tako, da ni viden lastnik. To podjetje pokupi nepremičnine v Sloveniji. Finančna uprava ne more začeti izvršbe bosanskega podjetja, ker to ni davčni dolžnik. Davčni dolžnik je fizična oseba, ki je prodala premoženje podjetju v Bosni.

In koliko stane takšna operacija?

Odvetnik v Bosni vam bo za odprtje podjetja vzel približno pet tisoč evrov. In potem ta operacija potrebuje le še denarni tok, ki se mora zavrteti, da vam naša finančna uprava ne bo očitala, da je šlo za fiktiven posel.

Kako pa se ta denar prenese čez mejo?

Denar pride iz Bosne na račun fizične osebe, ki proda premoženje. Vendar ta oseba dvigne ta denar in ga odnese nazaj v Bosno na to podjetje ter ga položi. Dejansko se isti denar vrti. Lahko vrtite od petdeset tisoč evrov do milijona. Vsak drugi dan lahko pri nas dvigneš petdeset tisoč evrov in jih polagaš v Bosni. In tako lahko pridete do milijona evrov kupnine.

Je to zakonito?

Noben zakon ne govori, da se v Bosni ne sme odpreti podjetje in da podjetje iz Bosne ne sme kupiti vaših nepremičnin. Če finančna uprava najde tak zakon, bom vesel, da ga lahko preberem.

Rekli ste, da so davčne oaze, kot sta Panama ali Ciper, prav neresne v primerjavi z možnostmi v Bosni.

Ciper ima podobno zakonodajo kot Bosna. To pomeni, da podjetje, ki dela v tujini, torej s Cipra ali iz Bosne, ne plačuje davkov. Če imam podjetje v Bosni in dela izključno s tujino, to je denimo s Slovenijo, v Bosni ne bom plačal davka od dobička. Sam vsem govorim: zakaj hodite na Ciper, če potrebujete letalo in morate plačati prenočišče za dva ali tri dni, če imate Bosno tri ure stran.

Kaj lahko pomeni približevanje Bosne Evropski uniji za takšne posle?

Upamo, da se to ne bo zgodilo, ker potem si bodo ljudje morali izmišljati nova slamnata podjetja. Ampak Bosna je dejanska naša nekdanja republika naše nekdanje skupne Jugoslavije in tako ni na črni listi Fursa.

Bi se sicer podjetja samo preselila še nekoliko južneje?

Verjetno bi se šlo naprej na Kosovo, v Albanijo in tako naprej.

Je torej sistem neučinkovit? V odločbah so veliki milijoni, v praksi pa je sistem nesmiseln?

To je brezzobi tiger. Naša finančna uprava zavaja Evropsko unijo, predvsem Evropsko komisijo. Oni navedejo blazne milijone, koliko davkov so pobrali. V resnici so davki pobrani le na papirju. Imamo odločbe, teh davkov pa potem ni v blagajni. Torej s tem le mečemo pesek v oči Evropski uniji in razlagamo, kako smo uspešni pri izterjavi dolgov, v resnici pa dolg ni izterjan. To je mrtva črka na papirju.

Koliko ste dolžni državi?

Ne vem, se niti nisem pozanimal. Jaz poslujem v Bosni. Imam podjetje v Bosni, imam diskoteko v Bosni, v Sloveniji pa ne poslujem.

Ko bo stečaj končan, ne boste dolžni nič več?

Glejte, sam še nisem končal stečaja (Snežič se je pritožil na odpust obveznosti, prav tako je upnica iz Bosne podala ugovor na nepriznane terjatve, op. a.). Vendar mene Slovenija ne zanima. Živim v Bosni, tam sem prijavljen in tudi rezidentstvo dobivam v Bosni. Mene Slovenija ne zanima.

Lepo pa je v Mariboru.

Rad imam Maribor, tukaj imam družino, poslujem pa izključno v Bosni.

Če se vrneva na začetek. Davki so namenjeni temu, da sistem deluje - policija, šolstvo in druge osnovne stvari, ki jih potrebujemo. Vi ste iznašli sistem, da se tem davkom izognete.

Spoštujem vso davčno zakonodajo Republike Slovenije. Razen 68. člen, ki je bil sprejet leta 2008 in je bil namenjen le temu, da se odvzame premoženje ljudem, ki niso prave politične barve. Večino se to dogaja ljudem, ki so z desnice. Ta člen je namenjen, da bi pobrali ljudem, ki so bogatejši in so na desnem političnem polu.

Se vam to iskreno zdi? Poglejva Ivana Zidarja ali Igorja Bavčarja. Se vam res zdi, da ima denar barvo ali politično orientacijo?

Imam kar nekaj znancev. In večina, ki ima 68. člen, izvira z desnega političnega pola.

In njim ste tudi pomagali pri boju s finančno upravo?

Tako je, pomagam jim. Vendar jim povem, da jim lahko pomagam samo z nasveti. Proti 68. členu ne moremo zmagati. Tu je obrnjeno dokazno breme. Vi morate z gotovostjo nekaj dokazati, finančna uprava pa z verjetnostjo. Če jaz prinesem posojilno pogodbo, notarsko overjeno, da ste vi meni posodili denar, lahko finančna uprava reče, da je fiktivna, ker ni denarnega toka. Dovolj, da Furs to reče, čeprav zakon ne določa, da bi moral biti denarni tok. Ampak Furs bo zmagal, ker zmaga na podlagi verjetnosti.

Koliko ljudem ste pomagali seliti premoženje v Bosno?

Ne moremo povedati, kolikim. Bili so številni. Vsak, ki me pokliče, mu z veseljem pomagam.

Če povzamem, bi bilo za državo najbolje, da vas postavi za direktorja finančne uprave?

Premalo bi bil plačan in premalo motiviran. Hvala, bi odklonil.

Jure Brankovič, TV Slovenija