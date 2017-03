Davorin Kračun se še drugič poteguje za predsednika fiskalnega sveta

Vlada za člana finančnega ministrstva predlaga Tomaža Peršeta in Alenko Jerkič

8. marec 2017 ob 15:46

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Vlada je državnemu zboru predlagala kandidate za fiskalni svet. Za predsednika sveta vlada predlaga ekonomista in ministra v vladah Janeza Drnovška Davorina Kračuna. Za člana sveta pa predlaga Tomaža Peršeta in Alenko Jerkič

Kračun že drugič kandidira za predsednika fiskalnega sveta, saj mu marca lani ni uspelo dobiti potrebne dvotretjinske podpore državnega zbora. Prvič pa kandidirata Tomaž Perše iz finančne uprave in Alenka Jerkič iz stalnega predstavništva Slovenije v Bruslju. Mandat fiskalnega sveta sicer traja pet let.

Ministrica za finance Mateja Vraničar Erman je ob tem izrazila upanje, da bo državni zbor o kandidatih glasoval že na naslednji seji. Potrdila je, da je že obiskala posamezne poslanske skupine, kjer so potekali konstruktivni pogovori, glede na "ton v katerem so pogovori potekali" pa pričakuje podporo poslancev državnega zbora.

Nekdanji minister in veleposlanik

Kračun ima doktorat družbenih znanosti s področja ekonomije, magisterij ekonomskih znanosti in univerzitetno diplomo Ekonomsko-poslovne fakultete v Mariboru. Sicer pa je bil aktiven tudi v politiki in bil med drugim minister v drugi in tretji slovenski vladi, ki ju je vodil Janez Drnovšek, ob prelomu tisočletja pa je bil tudi veleposlanik v ZDA.

Perše je ekonomist, trenutno zaposlen na finančni upravi, v preteklosti pa je bil med drugim namestnik generalne direktorice in v.d. generalnega direktorja Davčne uprave RS. Po mnenju ministrice za finance ga odlikuje ga predvsem poznavanje prihodkovne strani javnih financ. Alenka Jerkič pa je zaposlena na stalnem predstavništvu Slovenije v Bruslju, kjer je odgovorna za finančno in javnofinančno področje in v tem kontekstu je sodelovala tudi pri oblikovanju evropskih fiskalnih pravil.

Četrti poskus sestave sveta

Slovenija bi morala fiskalni svet dobiti še pred koncem leta 2015, potem ko je DZ poleti tistega leta sprejel izvedbeni zakon o fiskalnem pravilu. Njegova naloga bo ocenjevanje vzdržnosti in skladnosti javnofinančne politike s fiskalnim pravilom. Svet bo pripravljal oceno upoštevanja fiskalnega pravila za predlog državnega proračuna in rebalansov. Svet bo nadzoroval tudi občinske proračune ter pokojninsko in zdravstveno blagajno.

Na tokratni četrti javni razpis so se sicer prijavili trije kandidati za predsednika in sedem kandidatov za člane fiskalnega sveta. Na prvih dveh razpisih vlada ni našla ustreznih kandidatov, kandidati, ki so bili izbrani na tretjem razpisu pa niso dobili dvotretjinske podpore.

L. L.