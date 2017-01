Vraničar Erman: Podatki o dobri gospodarski rasti nas ne smejo zaslepiti

Finančna ministrica opozarja na zaveze k nadaljnji konsolidaciji javnih financ

20. januar 2017 ob 16:06

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Finančna ministrica Mateja Vraničar Erman je na seji Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) poudarila, da mora Slovenija, čeprav ni več v postopku presežnega javnofinančnega primanjkljaja, spoštovati mednarodne zaveze in nadaljevati konsolidacijo javnih financ.

Na seji je predstavila časovnico priprave programa stabilnosti in nacionalnega reformnega programa 2017-2018, ki ju bo v prihodnjih mesecih kot po navadi obravnaval tudi ESS. Vlada bo nacionalni reformni program po načrtih sprejela in Evropski komisiji poslala sredi aprila. Obenem pa bo vlada v Bruselj poslala še program stabilnosti.

Ministrica je ob tem spomnila na mednarodne zaveze, ki jih je Slovenija sprejela in zahtevajo nujno nadaljevanje uravnoteženja javnih financ. Če ne spoštujemo pakta stabilnosti in rasti, nas lahko v najslabšem primeru doletijo tudi sankcije, je posvarila in dodala, da je Evropska komisija Slovenijo že lansko jesen opozorila na tveganje za neusklajenost z merili za zniževanje strukturnega primanjkljaja.

Podatki o dobri gospodarski rasti nas ne smejo zavesti, je še poudarila ministrica. "Zavedati se moramo, da smo s sprejetjem dodatnih obveznosti po sprejemu proračunov za leti 2017 in 2018 že izkoristili letošnji fiskalni prostor, ki smo ga ustvarili na račun višjih prihodkov in nižjih obresti," je poudarila.

Po mnenju ministrice morajo biti zastavljene prioritete usmerjene v krepitev potencialne rasti in vpliv na strukturo javnofinančnih odhodkov. Socialne partnerje je zato pozvala k dejavnemu sodelovanju in oblikovanju teh prioritet.

