DeSUS in NSi podpirata tri izpostavljene kandidate za ustavne sodnike

Marijan Pavčnik, Klemen Jaklič in Matej Accetto niso prepričali nepovezanih poslancev

8. marec 2017 ob 17:17

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Predsednik republike Borut Pahor je s tremi kandidati za ustavne sodnike prepričal DeSUS in NSi. Nepovezani poslanci kandidatov ne bodo podprli, medtem ko se bodo v ZL vzdržali glasovanja, če se bo na isti seji odločalo tudi o fiskalnem svetu.

Tako je vodja poslanske skupine DeSUS Franc Jurša je dejal, da poslanci DeSUS podpirajo Marijana Pavčnika, Mateja Accetta in Klemna Jakliča. Glede četrtega kandidata pa so v DeSUS podali svoj predlog, a ga Pahor ne bo upošteval, saj ima, tako Jurša, v mislih drugega kandidata, ki pa si ne more obetati podpore poslancev.

Poslanec NSi Matej Tonin pa je po posvetu s Pahorjem dejal, da Pahor še nima četrtega kandidata, zato od strank pričakuje, da bodo predlagale svoje. V NSi so mu predstavili imena štirih kandidatov, ki so jih pripravljeni podpreti. Eden izmed njih je Jaklič, imen ostalih pa Tonin ni želel razkrivati.

Očitki o politični trgovini

V poslanski skupini nepovezanih poslancev po besedah njenega vodje Bojana Dobovška ne podpirajo nobenega od treh omenjenih kandidatov. "Od kandidatov pričakujemo delo v sodni veji oblasti in to, da jim je izvolitev vrh kariere. Dva od kandidatov sta premlada ter nimata ustrezne sodniške službe in kariere," je dejal Dobovšek in dodal, da skupino nepovezanih poslancev najbolj moti videz političnega "kupčkanja" ob usklajevanju imen, kar ne bo pripomoglo k ugledu sodišča.

Podobne pomisleke imajo tudi v ZL, ki menijo, da je politična trgovina s kandidati za ustavne sodnike in fiskalni svet očitna, zato so Pahorju predlagali, da imenovanje ustavnih sodnikov prestavi na aprilsko sejo. V nasprotnem primeru "bomo namreč izvolili dve tretjini ustavnih sodnikov v okoliščinah, ko bo na njihovo izvolitev padla senca politične trgovine," je dejal Luka Mesec. Napovedal je, da se bodo poslanci ZL vzdrževali glasovanja, v kolikor bosta imenovanji članov fiskalnega sveta in novih ustavnih sodnikov potekali na isti seji

Vodje poslanskih skupin SMC, SDS in SD so posvet o kandidatih za ustavne sodnike s predsednikom republike opravili že v torek.

L. L.