Do 19. ure: 14,96-odstotna udeležba na referendumu o zakonu o drugem tiru

Najvišja udeležba v Ljubljani Center, najnižja v Mariboru

13. maj 2018 ob 06:44,

zadnji poseg: 13. maj 2018 ob 23:13

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Po podatkih okrajnih volilnih komisij je do 19. ure na ponovnem glasovanju na referendumu o zakonu o drugem tiru glasovalo 256.254 volivk in volivcev, kar je 14,96 odstotka vseh volilnih upravičencev, je sporočila Državna volilna komisija.

Najvišja volilna udeležba je bila v volilni enoti Ljubljana Center, kjer je na volišča do 16. ure prišlo 11,69 odstotka tamkajšnjih volivcev, najnižja pa volilni enoti Maribor, kjer je svoj glas oddalo 9,31 odstotka volivcev.

Na prvotnem referendumu o tem zakonu, ki je potekal 24. septembra lani, je do 16. ure glasovalo 14,3 odstotka volilnih upravičencev.

3.015 volišč odprtih do 19. ure

Ob 7. uri se je po državi odprlo 3.015 volišč, na katerih je 1,71 milijona volilnih upravičencev lahko oddalo svoj glas. Volišča so bila odprta do 19. ure, volivci pa so morali s seboj prinesti osebni dokument.

Referendumsko vprašanje na glasovnici se je glasilo: "Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper, ki ga je sprejel državni zbor na seji dne 8. maja 2017?"

Volivci so o istem zakonu odločali na referendumu že drugič, potem ko je vrhovno sodišče zaradi nedopustne vladne kampanje glasovanje na prvem, septembrskem, referendumu razveljavilo.

Prijave domnevnih kršitev volilnega molka

Vse do konca glasovanja ob 19. uri je veljal volilni molk, ko je prepovedano vsakršno prepričevanje ali nagovarjanje volivcev.

Dežurna služba je do 16. ure prejela osem obvestil o domnevni kršitvi volilnega molka, povezanega z referendumom o zakonu o drugem tiru. Za šest obvestil so takoj ugotovili, da ne gre za kršitev, inšpektorat za notranje zadeve pa obravnava dve zadevi, za kateri obstaja sum, da gre za kršitev volilnega molka.

Kot so pojasnili na ministrstvu za notranje zadeve, se ena od zadev, ki jih obravnava inšpektorat, nanaša na objavo na družbenem omrežju, druga pa na razdeljevanje letakov.

B. R., G. C.