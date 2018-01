Dodatne zahteve Računskega sodišča od SDS-a

Predrevizijski postopek Računskega sodišča zaradi spornega posojila pri Dijani Đuđić

31. januar 2018 ob 18:07

Ljubljana

Računsko sodišče je od SDS-a prejelo vse listine, ki jih je zahtevalo v povezavi s posojilom stranke pri Dijani Đuđić decembra lani, bodo pa stranko dodatno zaprosili za originalno dokumentacijo, ki se nanaša na vse njene druge posojilne pogodbe iz lanskega leta.

Na Računskem sodišču so pojasnili, da so od SDS-a v okviru predrevizijske poizvedbe najprej zahtevali dokumentacijo v povezavi z najemom posojila pri bosanski državljanki Dijani Đuđić, vse listine so tudi prejeli. Prav tako so prejeli tudi zahtevane podatke glede vseh posojil v letih 2017 in 2018.

Od SDS-a so dodatno zahtevali tudi celovito informacijo o njegovem zadolževanju v letih 2017 in 2018, da bi lahko ocenili, ali so tveganja s področja zadolževanja te stranke. Tako so najprej zahtevali podatke o vseh posojilih, ki jih je SDS najel in odplačal v letih 2017 in 2018, oz. o posojilodajalcih, o obrestnih merah, ročnosti posojil ter o datumih dejanskih črpanj in odplačil posojil.

Danes so prejeli odgovor stranke SDS, ki vsebuje podatke, za katere so zaprosili, so pojasnili na Računskem sodišču. Na podlagi odgovora stranke pa bodo "dodatno zaprosili za originalno dokumentacijo, ki se nanaša na vse druge posojilne pogodbe stranke SDS iz leta 2017". Glede na to, da se trenutno pri predrevizijski poizvedbi izvajajo postopki pridobivanja zanesljivih revizijskih dokazov, pa sodišče še ne more napovedati časovnega okvira dokončanja vseh postopkov, so še pojasnili.

Postopki zaradi vprašljivega posojila

Postopki so se začeli, ko je v medijih odjeknila posojilna pogodba, ki jo je SDS konec lanskega leta sklenil z Dijano Đuđić iz Prijedora v davčno ugodni Republiki srbski v BiH-u. Ko je postalo jasno, da 450.000 evrov za skoraj tridesetkrat presega znesek, ki si ga stranke lahko izposodijo od fizičnih oseb, je SDS sporočil, da je pogodbo prekinila. Z zadevo se sicer ukvarjajo tudi organi pregona.

Zatem je prišla v javnost še informacija o posojilu, ki ga je SDS avgusta lani v vrednosti 60.000 evrov najel od podjetja Nova obzorja. Zakon sicer določa, da si stranke lahko denar izposojajo le od bank, posojilnic in fizičnih oseb, podjetje Nova obzorja pa ni nič od tega. Pridobivanje posojil od pravnih oseb, ki niso banke in posojilnice, ni dovoljeno, so že v preteklih tednih pojasnili na Računskem sodišču.

