SDS je najel še eno sporno posojilo, tega pri založbi Nova obzorja

Politične stranke lahko najemajo posojila le pri bankah, posojilnicah in fizičnih osebah

20. januar 2018 ob 10:52

Ljubljana - MMC RTV SLO

Največja opozicijska stranka SDS je pred časom najela še eno sporno posojilo. 60.000 evrov si je izposodila pri podjetju Nova Obzorja, katerega 44,2-odstotni solastnik je prav SDS.

Po poročanju Dnevnika je SDS potrdil, da je 16. avgusta lani s podjetjem Nova obzorja, ki med drugim izdaja tednik Demokracija in tabloid Škandal24, sklenil pogodbo za najem posojila v vrednosti 60.000 evrov, ki naj bi jih vrnil v enem letu.

Obrestna mera naj bi bila "določena v skladu s pravilnikom o priznani obrestni meri", kako je posojilo zavarovano, pa SDS ni razkril. SDS je sicer lastnik 44,2-odstotnega deleža Novih obzorij, 51,8-odstotni delež pa je v lasti podjetja Ripost, ki je v lasti Madžara Petra Schatza.

Posojilo je sporno, ker zakonodaja določa, da si stranke lahko denar izposojajo samo od bank, posojilnic in fizičnih oseb. Pri teh si lahko izposodijo letno desetkratnik mesečne bruto povprečne plače, kar znaša okoli 15.800 evrov.

Podjetje Nova obzorja ni banka in ne posojilnica, in kot so za Dnevnik potrdili na Računskem sodišču, najem posojila pri pravnih osebah ni dovoljen. Za tovrstne prekrške je predvidena globa med 4.100 in 21.000 evri, odgovorna oseba stranke pa je lahko sankcionirana med 450 in 900 evri.

G. C.