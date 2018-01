Računsko sodišče od SDS-a prejelo več dokumentov o posojilu

Med prejetimi dokumenti tudi kopija plačilnega naloga o vračanju sredstev

23. januar 2018 ob 19:11

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Računsko sodišče je sporočilo, da so od stranke SDS v povezavi s pogodbo o posojilu, sklenjeno z bosansko državljanko Dijano Đuđić, prejeli original posojilne pogodbe iz decembra lani in dokaz o prekinitvi pogodbe.

Ob tem so prejeli tudi kopijo plačilnega naloga, ki dokazuje vračilo sredstev posojilodajalki iz pogodb, in izpis prometa na transakcijskem računu stranke SDS o nakazilih na ta račun in z njega na podlagi pogodbe v letu 2017 in 2018.

Podrobnosti iz dokumentacije na Računskem sodišču niso razkrili. Pred zaključenim postopkom predrevizijske poizvedbe tudi nadaljnjih postopkov v povezavi s tem ne morejo komentirati, so navedli.

Kot smo poročali, si je SDS pred bližajočimi se volitvami pri podjetnici iz Prijedora v Republiki Srbski izposodil 450.000 evrov. Slovenska zakonodaja določa, da lahko politična stranka pridobi posojilo od fizične osebe največ v vrednosti desetkratnika povprečne bruto mesečne plače letno. Ko je postalo jasno, da 450.000 evrov za skoraj tridesetkrat presega dovoljeni znesek, je SDS sporočil, da je pogodbo prekinil. S primerom se ukvarja tudi specializirano državno tožilstvo.

