Dokončna odločitev: Slovenski vojaki odhajajo na Natovo misijo v Latvijo

Natova okrepljena navzočnost v Latviji

9. februar 2017 ob 13:21

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Do 50 pripadnikov slovenske vojske bo sodelovalo v okviru Natove okrepljene navzočnosti v Latviji, je na seji odločila vlada, ki je poudarila, da se s sodelovanjem odražajo solidarnost, odgovornost in verodostojnost Slovenije.

Kot so pojasnili na vladi, bodo slovenski vojaki v večnacionalni bataljonski bojni skupini pod vodstvom Kanade sodelovali pri izvajanju mirnodobnih dejavnosti. S sodelovanjem po navedbah vlade Slovenija uresničuje mednarodno sprejete obveznosti, prispeva k varnostnim zagotovilom in krepitvi zavezniške odvračalno-obrambne drže ter naslavlja vzajemna pričakovanja zaveznic, ki so zaprosile za podporo ob povečanih varnostnih tveganjih na vzhodu.

Slovenski prispevek je po njihovih navedbah oblikovan "vzdržno, racionalno in optimalno glede na dejanske zmožnosti, izkazane potrebe in dogovore s članicami zavezništva".

Slovenija je izrazila načelno pripravljenost za sodelovanje že na lanskem vrhu držav članic Nata v Varšavi.

Sa. J.