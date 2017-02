Draghi ob deseti obletnici uvedbe evra na obisku v Sloveniji

Ob deseti obletnici uvedbe evra na obisk v Slovenijo prihaja predsednik Evropske centralne banke Mario Draghi, pri čemer je pričakovati razpravo o prihodnosti skupne evropske valute v luči politične negotovosti v EU-ju in ZDA.

"Storil bom vse za rešitev evra" je verjetno najbolj znana izjava prvega moža Evropske centralne banke, ki jo je izrekel poleti 2012 v času, ko je bila finančno gospodarska kriza v Evro območju najgloblja.

Sledili so zgodovinski ukrepi. Zniževanje obrestnih mer pod 0 odstotkov ter odkupi 80 milijard obveznic na mesec. Vse z namenom oživitve gospodarstva, Prvi uspehi so tu, letos naj bi evro območje zraslo za 1,7 odstotka, težko pričakovana inflacija pa za 1,3 odstotka.

Ob uspehih prihajajo tudi tveganja te nekonvencionalne monetarne politike: vlagatelji zaradi negativnih obrestnih mer silijo v tvegane naložbe in nepremičninski trg se počasi pregreva. Vse skupaj pa še dodatno ogroža negotovost izidov letošnjih volitev, sploh v Franciji in Nemčiji. Zdi se, da bodo prav te nacionalne volitve glavni preizkus ne samo za prihodnost evropske unije ampak tudi za prihodnost Evra.

Pozivi k odstopu Jazbeca

Edini pravi skupni imenovalec in projekt unije je namreč skupna evropska valuta, brez nje bi evropska unija, kljub pol milijardnemu trgu, postala periferno območje. Zato so pozivi k ohranjanju trdne, predvsem pa enotne valute, ki je ta hip druga najmočnejša na svetu, zagotovo na mestu. Da bi to dosegli pa seveda zgolj monetarni ukrepi ne bodo dovolj, poleg prvega pogoja to je politične pripravljenosti bilo potrebovali še vsaj skupno fiskalno politiko in skupnega finančnega ministra.

Ob razpravi o prihodnosti evra lahko za zaprtimi vrati lahko najverjetneje pričakujemo pogovor tudi o včerajšnjem pozivu malih delničarjev naj guverner banke Slovenije Boštjan Jazbec zaradi domnevnih nepravilnosti pri bančni sanaciji, odstopi.

