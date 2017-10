Dražja ko je ograja, več je nezakonitih prehodov meje

Ob drugi obletnici postavitve je cena mejne ograje že pri 8,34 milijona evrov

28. oktober 2017 ob 17:04

Ljubljana - MMC RTV SLO

Število nezakonitih prehodov meje se po podatkih policije neprestano povečuje, čeprav država ograje na hrvaški meji stalno dograjuje. Cena vseh ovir na meji je dve leti po napovedi premiera Mira Cerarja o gradnji tehničnih ovir dosegla po podatkih vlade “približno 8,34 milijona evrov”.

Samo letos je država za dograjevanje ograje in menjavo žice s panelno ograjo plačala dodatnih 640 tisoč evrov. Ob tem je policija za košnjo ob ograji plačala 92 tisoč evrov, vsaj 161 lastnikov zemljišč pa je že zahtevalo odškodnino. Koliko točno jih je, ne vemo, saj notranje ministrstvo tudi štiri mesece po roku od petih upravnih enot še vedno ni dobilo podatkov o vloženih zahtevkih.

Letos odkrili skoraj 2,5-krat toliko prehodov meje kot lani

V vmesnem času pa vsak mesec raste število ugotovljenih nezakonitih prehodov meje. Kljub patruljiranju policije ob pomoči vsaj tridesetih vojakih dnevno so na slovenski strani meje prestregli letos do konca septembra (novejših podatkov policija še nima) 1.439 oseb, ki so nezakonito prešle mejo. Kot razkriva analiza policije, je bila to kar 120 odstotkov več kot v enakem obdobju lani, ko so jih prijeli 653. Več kot pol so jih prijeli na območju policijske uprave Koper.

Mejna ograja pretrgana z vedenjem države?

Ob tem so policisti evidentirali 42 primerov kaznivih dejanj zaradi poškodovanj tehničnih ovir, onemogočanja ali težav glede postavitve začasnih tehničnih ovir na terenu pa s strani lastnikov niso zaznali. Je pa ob meji razvidno, da je ograja na več mestih očitno tudi z vednostjo policije pretrgana oziroma odprta, ob Sotli - kot je razvidno iz fotografije - denimo v kraju Imeno. Kot so pojasnili prebivalci, so luknjo že pred časom naredili domačini in je policija kljub rednem patruljiranju na tem območju ni popravila.

Večina migrantov kljub statusu nadaljuje pot

Podatki notranjega ministrstva kažejo, da se v Sloveniji trenutno nahaja 523 oseb s priznano mednarodno zaščito, 206 jih je še čaka na odločitev o njihovi prošnji. V zadnjih dveh letih se je število prosilcev povišalo in presega številko tisoč letno. Lani je država priznala status 170 osebam.

Petina prevzetih beguncev izpuhtela iz države

Slovenija je ob tem strinjala, da sprejme 567 oseb iz Italije in Grčije, vendar se jih je do zdaj za takšno premestitev odločilo 217. Med njimi je bil 182 osebam že priznan status begunca, vendar se jih na ozemlju naše države ob vseh premeščenih nahaja samo še 173. Uradnih podatkov, kam iz Slovenije izginjajo prosilci za zaščito ali celo osebe z že priznano zaščito, Slovenija ne vodi.

Dve leti od napovedi tehničnih ovir

"Ne bo ograj, mogoče pa so tehnične ovire na meji," je pred dvema letoma (23. oktobra 2015) napovedal slovenski premier Miro Cerar. Prve kilometre ograje je Slovenska vojska na meji razvila na Razkrižju dobrih 14 dni kasneje, vlada je tedaj napovedala, da bo na meji 80 kilometrov ograje.

Jure Brankovič

