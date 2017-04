DZ bo razpravljal o opozicijskih predlogih zdravstvene zakonodaje

Vlada predlogov NSi-ja ne podpira

26. april 2017 ob 07:48,

zadnji poseg: 26. april 2017 ob 08:00

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Poslanci bodo opravili splošno razpravo o predlogih novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in sprememb zakona o starševskem varstvu, ki ju je vložil NSi.

Poslanska skupina NSi-ja je v DZ vložila več sprememb zakonov, v katerih predlagajo sprostitev ukrepov iz zakona za uravnoteženje javnih financ (Zujf). Predlog sprememb zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih predvideva vrnitev najvišje višine izplačila starševskega nadomestila na raven pred sprejetjem Zujfa, odpravo omejitve višine starševskega nadomestila in višine starševskega dodatka, ponovno uvedbo univerzalne pravice do pomoči ob rojstvu otroka in pravice do dodatka za veliko družino ter ponovno uvedbo rednega usklajevanja nadomestil preživnin.

Pet ur za razpravo o migrantski problematiki

Z novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v NSi-ju predlagajo rešitev glede odškodninske odgovornosti delodajalca, zaradi poškodb na delovnem mestu, ki so krivda delodajalca. Za oba predloga so v NSi-ju zahtevali, da DZ opravi splošno razpravo. Vlada predlogov NSi-ja ne podpira.

Poslanci bodo na predlog SDS-a razpravljali tudi o priporočilu vladi, s katerim naj bi jo pozvali, naj ilegalnih migrantov ne postavlja v privilegiran položaj. Poleg tega so želeli vladi predlagati okrepitev dejavnosti za preprečitev možnega velikega povečanja ilegalnih migrantov. Ker je matični odbor priporočila zavrnil, DZ o tem danes ne bo glasoval, ampak le opravil razpravo, za katero je rezerviranih približno pet ur.

A. Č.