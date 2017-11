DZ bo razpravljal o sumih korupcije pri nakupu žilnih opornic

Tudi o noveli zakona o državni meji, delovnih razmerjih in Slovenski matici

22. november 2017 ob 07:46

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Poslanci bodo obravnavali vmesno poročilo preiskovalne komisije o zlorabah pri prodaji in nakupu žilnih opornic, v katerem ugotavljajo sume kartelnega dogovarjanja med dobavitelji.

Odgovorni v obeh kliničnih centrih naj bi namreč od leta 2007 do lani omogočali določenim dobaviteljem prevladujoč položaj na trgu pri prodaji žilnih opornic. Komisija tudi sumi, da naj bi določene osebe v slovenskih bolnišnicah od dobaviteljev zahtevale plačilo v zameno za nabavo določenih žilnih opornic in s tem ravnale nezakonito. Del razprave bo potekal javno, del pa na zaprtem delu seje. Komisija bo predvidoma po obravnavi vmesnega poročila v DZ naznanila nekaj morebitnih sumov različnih kaznivih dejanj za fizične osebe in za gospodarske družbe.

Poslanci bodo imeli danes na mizi tudi predlog novele zakona o nadzoru državne meje, s katero poslanci NSi predlagajo, da bi lahko zahtevo za nadomestilo zaradi otežene redne rabe zemljišč upravičenci podali do 31. decembra.

Na dnevnem redu seje DZ je danes tudi predlog sprememb zakona o delovnih razmerjih, ki ni naletel na zelo luč matičnega odbora, predloga novel zakona o gimnazijah in zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju, ki zaostrujeta pogoje za ohranitev statusa dijaka in omejujeta fiktivne vpise.

Odločali bodo tudi o predlogu zakona o Slovenski matici, s katerim želi vlada matici zagotoviti minimalna sredstva za sprotno delovanje. Prav tako bodo obravnavali novelo zakona o lokalnih volitvah, s katero vlada med drugim predlaga stalen datum lokalnih volitev.

