DZ: Paket zakonov za implementacijo arbitraže

Poslanci bodo obravnavali štiri zakone povezane z odločitvijo arbitražnega sodišča

27. november 2017 ob 07:42,

zadnji poseg: 27. november 2017 ob 08:03

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Državni zbor bo naredil korak naprej pri uresničitvi arbitražne razsodbe o meji s Hrvaško. Poslanci DZ-ja bodo obravnavali sveženj zakonov za uresničitev odločbe arbitražnega sodišča.

Gre za spremembe zakonov o evidentiranju državne meje, morskem ribištvu, zemljiški knjigi in za interventni zakon, ki ureja pravice ljudi na obmejnem območju. Na drugi strani pa Hrvaška ne kaže nobenih znamenj, da bi jo uresničitev razsodbe kakorkoli zanimala.

Sprejetje svežnja štirih zakonov, povezanih z uresničitvijo arbitražne razsodbe o meji s Hrvaško, je v tej fazi eden ključnih korakov, pojasnjuje predsednik državnega zbora Milan Brglez.

"Če bo potrebno uporabiti kakšno mednarodno instanco, so ta dejanja nujna. Brez teh dejanj se ne bo možno nasloniti na to mednarodno instanco," pojasnjuje Brglez.

Sejo državnega zbora lahko od 9.00 spremljate na tretjem programu RTV Slovenija.

S spremembo zakona o evidentiranju državne meje je prva faza določanja slovensko-hrvaške meje končana. Potrebna bo še demarkacija na terenu, kar običajno opravi mešana komisija obeh držav. Tu se bodo zadeve zataknile zaradi hrvaškega zavračanja arbitražne razsodbe. Potrebno bo potrpljenje, ocenjuje Brglez: "In to znatno potrpljenje. Že z Italijo, ki naj bi bila starejša demokracija, kot so druge naše sosede, je bilo potrebnih 20 let, ker sporazum ni ustrezal nobeni od držav."

Da napredka glede uresničitve arbitražne razsodbe ni pričakovati v bližnji prihodnosti, kaže več dejstev, med njimi denimo to, da se državi ne moreta dogovoriti niti o temi pogovora, zaradi česar premier Miro Cerar še vedno ni šel v Zagreb. Pri nas bo po 29. decembru, ko bo potekel rok za priprav vsega potrebnega za uresničitev odločbe, arbitražna razsodba postala ena od tem kampanje pred parlamentarnimi volitvami. Na Hrvaškem pa se ta hip bolj kot z mejo ukvarjajo s tem, kako sanirati milijardne dolgove Agrokorja.

Nataša Mulec, Radio Slovenija