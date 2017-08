Vlada pripravlja izvedbo arbitražne razsodbe, Plenković pa pravi ribičem, naj kar lovijo v zalivu

Interventni zakon septembra

23. avgust 2017 ob 18:44,

zadnji poseg: 23. avgust 2017 ob 19:22

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA, Televizija Slovenija

Medtem ko slovenska ministrstva te dni končujejo pripravo ukrepov za uresničitev arbitražne odločitve, hrvaški premier Andrej Plenković v Savudriji tolaži zaskrbljene hrvaške ribiče, naj lovijo v Piranskem zalivu, tako kot so do zdaj.

Kot je poročala TV Slovenija, je Plenković popoldne obiskal hrvaško Istro. V Umagu in Savudriji se je srečal s predstavniki ribičev in ribogojcev, ki so zaskrbljeni zaradi odločitve arbitražnega razsodišča. Plenković je napovedal, da se bo glede tega vprašanja sešel s slovenskim kolegom Mirom Cerarjem septembra.

Že drugi sestanek vladne skupine

Hkrati se je danes že drugič sešla vladna delovna skupina za uresničitev razsodbe arbitražnega sodišča, ki jo sestavljajo predstavniki vseh ministrstev. Seznanili so se s potekom priprav in pripravljenimi izhodišči za sprejetje interventnega zakona.

Vlada bo interventni zakon obravnavala septembra

Ta bo poskrbel za ustrezne sistemske rešitve konkretnih življenjskih situacij državljanov ob meji in bo zajel različna področja, od pravic iz socialnih in zdravstvenih zavarovanj, sistema obdavčitve dohodkov do področja izobraževanja, kmetijstva, infrastrukture in okolja, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje