DZ: Poslanci odločajo o liberalizaciji športnih stav

Sprostitev trga športnih stav podpirajo nekatere športne zveze in klubi

19. april 2018 ob 08:06,

zadnji poseg: 19. april 2018 ob 10:14

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Poslanci DZ-ja znova odločajo o noveli zakona o igrah na srečo, po kateri bi se v Sloveniji sprostil trg športnih stav, ki jih zdaj lahko prireja le Športna loterija. Na novelo omenjenega zakona so državni svetniki izglasovali odložilni veto, zato jo bo moralo tokrat podpreti 46 poslancev.

Novelo zakona o igrah na srečo je pripravil Branko Zorman (SMC), ki je v torek izrazil pričakovanje o vnovični potrditvi zakonske rešitve in omenil informacije, da "določene osebe prihajajo do strank in ponujajo finančno nadomestilo za glas proti zakonu". Bolj konkreten ni želel biti, vendar je dodal, da "bodo v kratkem morali odpreti tudi to informacijo".

Zorman je prepričan, da interesna skupina okoli Športne loterije že tri mesece počne vse za to, da bi preprečila potrditev zakona.

V Športni loteriji, kjer verjamejo, da bo v DZ sprejeta argumentirana in odgovorna odločitev, so v sredo zavrnili Zormanova namigovanja o poskusih kupovanja glasov in korupciji. Poudarili so, da si konstruktivno prizadevajo, da bi trg iger na srečo v Sloveniji "ostal urejen, varen, davčno in dajatveno učinkovit ter celovito urejen".

Podpora športnih zvez in klubov

Novelo zakona so sicer v torek javno podprli poslovni direktor nogometnega kluba Domžale Matej Oražem, poslovni direktor nogometnega kluba Olimpija Dejan Stamenković, generalni sekretar Hokejske zveze Slovenije Dejan Kontrec, vodja marketinga Košarkarske zveze Slovenije Damir Rađenović, predsednik Sindikata športnikov Slovenije Dejan Stefanović in davčni strokovnjak Ivan Simič.

Koliko bo znašal minimalni dohodek?

DZ bo glasoval tudi o zakonskih predlogih, ki jih je obravnaval v sredo, med drugim o predlogu novele o socialnovarstvenih prejemkih. Vlada za osnovni znesek minimalnega dohodka predlaga 331 evrov, matični odbor pa je podprl amandma Levice, po katerem bi ta znesek v obdobju od začetka junija do konca leta znašal 385 evrov.

DZ pa bo odločal tudi o predlogih novel zakonov o divjadi in lovstvu ter varstvu potrošnikov.

G. C.