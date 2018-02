Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Nelegalne oblike športnih stav so z digitalizacijo izziv v vseh državah. Po mnenju Športne loterije bi morali te reševati na ravni evropskih loterij in sprejeti ustrezne ukrepe. Foto: e-stave.com Najboljšo ureditev imajo po mnenju Športne loterije trenutno na Finskem, kjer imajo področje urejeno monopolno in ga strogo regulirajo. Tam je trg športnih stav zelo donosen, denar od njih pa namenjajo za šport, znanost, kulturo in za druga, za družbo pomembna področja. Foto: BoBo Dodaj v

Športni loteriji Zormanov predlog ni všeč

Problematiko bi reševali na evropski ravni

12. februar 2018 ob 12:22

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Liberalizacija ni rešitev, so prepričani v Športni loteriji, zato ne podpirajo predloga novele zakona o igrah na srečo, ki ga je v DZ vložil poslanec Branko Zorman (SMC) in ki bi monopolni položaj Športne loterije odpravil.

Na Športni loteriji so namreč prepričani, da je predlog novele zakona v izračunih nenatančen in da ne naslavlja ključnih izzivov nadzora nad prirejanjem športnih stav. Pravijo še, da liberalizacija tega področja ni rešitev, ampak je nujno razmisliti, kako ga regulirati. Poudarjajo, da se s težavami glede nelegalnega delovanja, škodljivega delovanja in prevar ukvarja veliko držav, zato bi težave raje reševali na evropski ravni.

Zormanov predlog novele zakona bi sicer odpravil monopolni položaj Športne loterije in uvedel koncesijski sistem. Vendar pa ta, po mnenju Edvarda Kolarja, predsednika uprave Športne loterije ne bi prinesel več denarja za humanitarne in invalidske organizacije in več davkov za proračun. Novi koncesionarji zaradi stroškov ne bi mogli nadomestiti izpada, ki bi ga za te namene imela Športna loterija, je še dejal Kolar.

Odločno proti liberalizaciji področja

Predlog zakona tudi ne odpravlja težav, ki bi jih prinesla liberalizacija tega področja. Čeprav bi se z novimi ponudniki morda povečali kvota in skladi za dobitke, pa je Kolar prepričan, da tudi to ne bi prineslo več denarja za financiranje športnih in drugih organizacij, ampak prej večje tveganje zasvojenosti, neprimerne oblike in večjo agresivnost oglaševanja ter bolj tvegane stavne produkte in veliko tveganje prirejanja izidov.

Ker so z digitalizacijo nelegalne oblike športnih stav težave, s katerimi se spopada veliko držav, bi Kolar to problematiko reševal na ravni evropskih loterij.

Stari predlog zakona boljši?

Po mnenju Športne loterije je bil predlog novele zakona, ki ga je za to področje leta 2016 pripravilo ministrstvo za finance, a ga vlada potem ni sprejela, dober okvir in je bolj celostno urejal to področje kot pa Zormanov predlog.

Športna loterija je športu lani preko koncesijskih dajatev, dividend in sponzorstva namenila 7,9 milijona evrov, je še povedal Kolar, ki obstoječega zakona torej ne bi popolnoma spreminjal, pač pa "nadgradil", rešitve pa bi bilo po njegovih besedah treba iskati v boljšem nadzoru in večjem ozaveščanju igralcev.

A. K. K.