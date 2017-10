DZ: Prva obravnava novele o množičnem vrednotenju nepremičnin

Novi sistem bi lastnikom omogočil soodločanje o vrednosti

24. oktober 2017 ob 07:39

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Poslanci bodo opravili prvo obravnavo predloga novele zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, s katerim vlada želi dati lastnikom več možnosti sodelovanja pri določanju vrednosti.

Potem ko se je koalicija odločila, da v tem mandatu ne bo sprejemala zakona o davku na nepremičnine, in je na stranski tir postavila tudi prenovo sistema množičnega vrednotenja, se je nato vlada po pozivih projektnega sveta za pripravo nove sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin ter združenj občin in bank ter gospodarskih zbornic odločila novelo predlagati še letos.

Cilj je, da bi novo množično vrednotenje nepremičnin, ki je predvideno za prihodnje leto, opravili po spremenjenem sistemu. Spremembe načrtujejo med drugim zaradi odločitve ustavnega sodišča, ki je zakonsko opredelitev vrednotenja, če bi se to uporabilo za namene obdavčenja, spoznalo za neustavno. Posodobitev sistema pa je pomembna tudi zato, ker se pripisane vrednosti nepremičnin uporabljajo še v druge namene, med drugim pri izračunavanju pravic iz javnih sredstev.

Po novem bodo predvidoma lahko občine in lastniki nepremičnin sodelovali pri oblikovanju modelov vrednotenja. Lastniki bodo lahko nato na pripis vrednosti vplivali tudi z ugovorom, v katerem bodo lahko uveljavljali posebne okoliščine, ki jih modeli ne bodo upoštevali, kot so posebej ugodna ali neugodna mikrolokacija, nestandardna kakovost in poškodbe nepremičnine. Upravičenost spremembe vrednosti bodo organi presojali ob pomoči posebne strokovne komisije, upoštevale pa se bodo okoliščine, ki bi pripisano tržno vrednost spremenile za vsaj 20 odstotkov, predvideva predlog.

Novo generalno vrednotenje

V novem sistemu po predlogu ne bo več vsakoletne indeksacije vrednosti in generalnega vrednotenja na štiri leta, ampak je predvideno preverjanje modelov na vsaki dve leti. Po novem generalnem vrednotenju bodo lastniki predvidoma decembra prihodnje leto dobili obvestila z novimi pripisanimi vrednostmi.

DZ bo danes, zadnji dan oktobrske redne seje, med drugim obravnaval še letno poročilo varuha človekovih pravic za lani ter glasoval o paketu treh zakonov s področja gradenj in urejanja prostora.

