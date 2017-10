Poslanci potrdili odpravo večine varčevalnih ukrepov za študente

Izredna seja državnega zbora

23. oktober 2017 ob 15:12,

zadnji poseg: 23. oktober 2017 ob 17:16

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Poslanci so soglasno sprejeli zakon za urejanje položaja študentov, ki odpravlja večji del varčevalnih ukrepov, ki jih je leta 2012 uvedel zakon za uravnoteženje javnih financ.

Zakon, ki so ga pripravili v Študentski organizaciji Slovenije, je v DZ vložil predsednik DZ-ja Brglez, ki je danes povedal, da zakon vidi kot izhodišče za začetek boljših časov za študentke in študente, saj jim bo omogočil, da se laže posvetijo svojemu osnovnemu poslanstvu, to je študiju in raziskovanju.

Zakon med drugim predvideva, da se možnost uveljavljanja študentskih bonov podaljša do 21. ure. Študentom bodo po zakonu podaljšane pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, vendar največ do konca študijskega leta, v katerem dopolnijo 26 let. Študentom, ki med študijskim letom izpolnijo pogoje za pridobitev dodatka za bivanje, bo omogočeno pridobiti dodatek s prvim dnem meseca, ki sledi nastanku spremembe. Tudi status študentom ne bo več prenehal z dnem, ko magistrirajo, ampak z iztekom študijskega leta, v katerem magistrirajo. Zakon še ureja potrebe študentov s posebnimi potrebami.

Bodo poslancii podprli širitev preiskave?

DZ je zakon za urejanje položaja študentov v prvih dveh obravnavah sprejemal na rednih sejah, tretjo obravnavo pa je na predlog koalicije opravil na izredni seji. Koalicija je predlog utemeljila s tem, da se na predlagane rešitve nanaša več drugih zakonskih predlogov, ki čakajo na obravnavo v DZ-ju.

Poslanci obravnavajo tudi predlog parlamentarne komisije za preiskavo suma pranja denarja v NLB-ju, naj se preiskava razširi na plačilni promet s tujino oz. čezmejna plačila in plačila s tretjimi državami prek NKBM-ja. Preiskava NKBM-ja bi se osredotočila na obdobje med začetkom leta 2008 in 21. aprilom 2016, in to predvsem na poslovalnici v Novi Gorici in Šempetru pri Gorici.

L. L.