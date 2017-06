DZ: Reorganizacija centrov za socialno delo in uvedba zagovornika otrok

Redna seja državnega zbora

21. junij 2017 ob 08:05

Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija/STA

Poslance na redni seji državnega zbora čakata obravnava novele zakona o socialnem varstvu, ki predvideva reorganizacijo centrov za socialno delo, in novela zakona o varuhu človekovih pravic, ki uvaja zagovornika otrok.

Zagovornik otrok bo pomagal otrokom v postopkih pred sodišči ali pri centrih za socialno delo, saj so otroci v tovrstnih postopkih velikokrat prepuščeni sami sebi, njihovo mnenje in želje pa pogosto niso slišane. Pilotni projekt "Zagovornik - glas otroka" pri varuhu človekovih pravic izvajajo že deset let zapored, zdaj pa bo to možnost otrokom na nacionalni ravni zagotavljala tudi omenjena novela.

Sandra Kaštrun, po poklicu sicer socialna pedagoginja, dela kot zagovornica otrok približno dve leti. Trenutno pomaga 9-letnemu fantku, ki je bil priča nasilju v družini in je zdaj v rejništvu: "Na začetku je treba odnos z otrokom vzpostavit. V tem primeru je bil otrok zelo zaprt in nekomunikativen, zato sva potrebovala nekaj srečanj, da sva sploh vzpostavila stik."

Zagovornik mora dati otroku prostor in čas, da brez posledic pove, kaj čuti in kaj si želi: "Na srečanju lahko pove tudi negativna čustva tudi do staršev, pa tega ne bo slišal nihče," poudarja Kaštrunova.

Otroka pogosto nihče nič ne vpraša

Otroci zagovornika sicer najpogosteje potrebujejo v primeru razvez. Kot opozarja namestnik varuhinje človekovih pravic Tone Dolčič, pa je težava v tem, da otroka pogosto nihče nič ne vpraša, pri kom od staršev bi rad bil, koliko naj ima stike z očetom ali mamo in podobno: "Otrok običajno v stiski, v kakršni se znajde, niti ne pride do besede, saj se noče zameriti niti enemu niti drugemu staršu."

Zagovornik in otrok običajno na koncu skupaj napišeta izjavo, otrok pa jo podpiše. "Zagovornik te izjave ne pokaže staršem, ampak jo pokaže tistemu, ki v določeni zadevi odloča," še dodaja Dolčič. Ko je otrok enkrat slišan, je pomembno, da institucije njegovo mnenje tudi upoštevajo. Pri odločanju pa mora biti ključno vodilo otrokova največja korist.

Reorganizacija centrov za socialno delo

Poslanci bodo opravili tudi prvo obravnavo novele zakona o socialnem varstvu, ki predvideva reorganizacijo centrov za socialno delo. Novela predvideva 16 območnih centrov, zdajšnji centri pa bodo postali njihove enote.

Posamezni območni center bo na enem mestu vodil in upravljal delo za celotno območje. Znotraj centra bo delovala skupna splošna služba, ki bo zajemala računovodstvo, administrativne naloge, pravno in kadrovsko službo. Oblikovana bo tudi skupna strokovna služba, v katero bodo ob izvedbi reorganizacije vključeni delavci, ki so zdaj koordinatorji obravnave v skupnosti in koordinatorji za izvajanje nadomestne kazni.

Znotraj območnega centra bo ustanovljena enota za odločanje o letnih pravicah iz javnih sredstev, denimo o otroškem dodatku. Pri vsakem območnem centru bo delovala interventna služba, pri nekaterih pa tudi krizni centri za otroke in mladostnike. Nova organizacijska struktura centrov bo po predlogu začela delovati 1. oktobra 2018.

L. L., Lucija Dimnik Rikić, Radio Slovenija