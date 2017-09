DZ: Revizorji bodo dobili zeleno luč za nadzor Banke Slovenije

Glasovanje o nadzoru Banke Slovenije bo v torek

21. september 2017 ob 08:17

zadnji poseg: 21. september 2017 ob 11:53

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Poslanci DZ-ja so v drugem branju predloga dopolnitve zakona o Banki Slovenije, ki uvaja nadzor nad Banko slovenije s strani računskega sodišča, napovedal podporo zakonski noveli.

Po predlogu zakona bo računsko sodišče lahko presojalo pravilnost in smotrnost delovanja Banke Slovenije. Tudi tistih nadzorniških odločitev, ki so vodile v porabo sredstev iz državnega proračuna, a sprejetih le do 4. novembra 2014, ko je bil v območju evra vzpostavljen enotni mehanizem nadzora pri Evropski centralni banki.

Banka Slovenije ne bo zavezana predložiti računskemu sodišču poročila o odpravljanju morebitnih razkritih nepravilnosti in nesmotrnosti, bo pa morala obrazložiti odstopanje od njih. Računsko sodišče ne bo imelo pristojnosti predlagati razrešitve članov sveta Banke Slovenije in ne bo smelo revidirati dejanj Banke Slovenije, ki jih izvršuje kot sestavni del evropskega sistema centralnih bank, je pojasnil državni sekretar na ministrstvu za finance Gorazd Renčelj.

Podpora koalicije in NSi-ja

Revizija bo lahko vsebovala odločitve glede sanacije bank v letu 2013, ki še vedno razburjajo del javnosti, kar so poslanci pozdravili. "Za povečanje kredibilnosti delovanja Banke Slovenije je treba povečati transparentnost, to se lahko naredi le tako, da je omogočeno revidiranje Banke Slovenije računskemu sodišču kot vrhovnemu revizorju," je ocenil Dušan Verbič (SMC).

Podporo zakonu napovedujejo tudi v DeSUS in SD. "Dosegli smo kompromis, ki nam bo pomagal osvetliti dogajanje tudi v času do kapitalizacije bank," je menil Uroš Prikl (SD). Po mnenju Janka Vebra (SD) je "revizija bančne luknje nujno potrebna, pred tem pa je potrebno tudi poročilo računskega sodišča o oblikovanju in izračunu bančne luknje".

Zakon bodo podprli tudi v NSi-ju. Kot je povedal Jožef Horvat, predlagane nove pristojnosti računskega sodišča ne pomenijo pretiranega posega v neodvisnost Banke Slovenije, večje transparentnosti tudi ne bo, a ga bodo podprli. "Tisti, ki pa misli, da je s tem zakonom odklenkalo bančnim kriminalcem, ga ne razume," je opozoril.

Razprava o pranju iranskega denarja

Poslanci bodo popoldne začeli z razpravo o poročilu glede domnevnega pranja iranskega denarja prek NLB-ja. Vmesno poročilo o domnevnem pranju milijarde dolarjev iranskega denarja prek NLB-ja je pripravila parlamentarna preiskovalna komisija, ki se pod vodstvom poslanca SDS-a Anžeta Logarja ukvarja z zlorabami v bančnem sistemu. V poročilu je zapisano, da so v NLB-ju v letih 2009 in 2010 izvajali plačilni promet s tujino za komitenta Iraja Farrokhzadeha po modelu, ki je značilen za pranje denarja in financiranje terorizma.

V NLB-ju je bil v tem obdobju praktično nedelujoči sistem preprečevanja pranja denarja, za kar tedanje uprave nosijo subjektivno in objektivno odgovornost, je ugotovila komisija DZ-ja, ki državnemu zboru predlaga, naj organi pregona v treh mesecih opravijo interni nadzor s poudarkom na odgovornosti pristojnih. Slovenski državni holding naj pripravi podrobno poročilo o tej zadevi, DZ pa ga nato posreduje Nacionalnemu preiskovalnemu uradu in specializiranemu državnemu tožilstvu.

