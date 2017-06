DZ v prvo branje nove gradbene zakonodaje

22. junij 2017 ob 07:26

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

DZ bo opravil prvo obravnavo predlogov gradbenega zakona ter zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti. Predloga sta del obsežne prenove gradbene in prostorske zakonodaje.

Gradbeni zakon, ki bo nadomestil veljavni zakon o graditvi objektov, bo po predlogu med drugim olajšal pogoje za nekatere vrste gradnje in del, saj ne bo več potrebno gradbeno dovoljenje med drugim za odstranitev objektov in za začasne objekte, hkrati naj bi investitorjem zagotovil večjo varnost, saj bodo lahko od upravne enote pridobili predodločbo, ki bo v nadaljnjem postopku zavezujoča.

Gradbeno dovoljenje bo mogoče pridobiti na podlagi bolj strnjene in formalno manj obsežne dokumentacije. Pridobiti ga bo mogoče tudi v skrajšanem postopku, če bo investitor predložil vsa potrebna mnenja. Zakon bo uvedel obveznost prijave začetka gradnje. Postopka izdaje gradbenega dovoljenja in okoljevarstvenega soglasja bosta integrirana v en postopek, v katerem bo imela možnost sodelovati tudi javnost. Mogoča bo legalizacija določenih neproblematičnih nedovoljenih gradenj.

Regulacija poklicev na področju prostora bo po novem urejena v ločenem zakonu. Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti bo med drugim določil regulirane poklice - pooblaščeni arhitekt, pooblaščeni inženir, pooblaščeni krajinski arhitekt in pooblaščeni prostorski načrtovalec - in uzakonil pogoje za opravljanje dejavnosti.

V paketu prenove področja je tudi predlog zakona o urejanju prostora, ki pa še ni na poslanskih klopeh, saj ga je vlada zaradi dodatnih usklajevanj potrjevala teden dni pozneje.

DZ bo po vetu državnega sveta ponovno odločal o noveli zakona o izvrševanju proračunov za leti 2017 in 2018, ki prinaša nekoliko višjo povprečnino za občine ter letni dodatek za vse upokojence, ter v prvi obravnavi odločal o predlogu novele zakona o socialnem varstvu, ki določa reorganizacijo centrov za socialno delo.

