Erjavec priznava napake, o njegovi usodi bo odločal svet stranke

Problematična povezava z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem

14. junij 2018 ob 15:14

Ljubljana - MMC RTV SLO

Predsednik DeSUS-a Karl Erjavec je z rezultatom stranke na zadnjih volitvah nezadovoljen in je priznal, da je v kampanji naredil napake. Svoj odstop bo svetu stranke ponudil v petek.

Kot je Karl Erjavec, ki je vodstvo stranke DeSUS o svoji nameri seznanil že prejšnji teden, pojasnil v izjavi za medije po seji vlade, bo svoj odstop ponudil na petkovi seji sveta stranke, ki je najvišji organ med kongresoma, četudi bi mu izvršni odbor, ki se sestane le nekaj ur pred tem, izrekel zaupnico.

"Nisem zadovoljen z rezultatom, ki smo ga dosegli, pričakoval sem boljši rezultat. Sem pa zadovoljen, da smo še naprej parlamentarna stranka," je dejal Erjavec. Poudaril je tudi, da DeSUS še vedno ni najmanjša parlamentarna stranka in da je, ko jo je prevzel, trepetala za vstop v DZ. Ob tem je omenil, da so bile tokratne volitve, na katerih je DeSUS z manj kot petimi odstotki prepolovila rezultat izpred štirih let, posebne in da je na njih sodelovalo 25 strank.

Sporno paktiranje z Jankovićem

Na vprašanje, kakšno je pred petkovima sejama organov DeSUS-a vzdušje v stranki, je odgovoril, da so nekateri nezadovoljni in so to tudi javno izrazili. Največ očitkov po njegovih besedah leti na predvolilno povezovanje z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem. Odločitev za to potezo je sicer sprejel izvršni odbor, toda Erjavec poudarja, da je vedno predsednik stranke tisti, ki nosi največjo odgovornost za volilni rezultat.

DeSUS napaden z vseh strani

Kot je napovedal, bodo v petek opravili razpravo o storjenih napakah, Erjavec jih priznava tudi na svoji strani. "Vem, da bi lahko določene stvari v času volilne kampanje storil drugače," je dejal. Poleg sodelovanja z Jankovićem je omenil tudi čustvene odzive na soočenjih, na katerih je bil po svojih besedah v nasprotju z drugimi soočen "z nekaterimi povsem družinskimi zadevami". DeSUS je bil v kampanji "napaden z vseh strani, od leve do desne, in tudi mediji niso bili najbolj prijazni", je ocenil.

Tomaž Gantar kot mogoča zamenjava?

Na vprašanje, ali ga v vodstvu stranke podpirajo, je odgovoril, da ga vodja poslanske skupine Franc Jurša ves čas podpira. Glede podpredsednikov DeSUS-a pa je dejal, da se eden od njih, Tomaž Gantar, pojavlja kot eden od kandidatov za nadaljnje vodenje stranke. "Ampak to je pač odločitev organov stranke, jaz sem svoj mandat dal na razpolago," je dejal.

"Bomo videli, kaj se bo jutri zgodilo," ni želel špekulirati o morebitnih razpletih. Spomnil pa je, da "v tem trenutku vlada zelo negotovo stanje". "Ne vemo, ali bo prišlo do oblikovanja vlade, kakšna bo ta vlada, morda nas čakajo celo še enkrat predčasne volitve, in stranka mora biti čim bolje pripravljena na vsakršno situacijo," je poudaril. Ob tem je omenil tudi možnost delovanja v opoziciji in ponovil, da zanje pride v poštev samo sodelovanje v levosredinski vladi.

G. K.