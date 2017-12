FDV: Erjavčeva ravnala metodološko in etično nesprejemljivo

Pred časom priznala napake in odstopila z mesta predstojnice

19. december 2017 ob 17:51,

zadnji poseg: 19. december 2017 ob 18:16

Ljubljana - MMC RTV SLO

FDV je na podlagi sklepa senata Univerze v Ljubljani ugotovil, da je nekdanja sodelavka, profesorica Karmen Erjavec ravnala "metodološko in etično nesprejemljivo".

Na Fakulteti za družbene vede (FDV) so v sporočilu za javnost med drugim zapisali, da ravnanje profesorice Karmen Erjavec obsojajo in bodo s sklepom senata univerze seznanili znanstvene revije, ki jih primer zadeva. Obvestili bodo tudi Javno agencijo za raziskovalno dejavnost RS, ki je pristojna za zbirke podatkov in nadzor nad delom na raziskovalnem področju.

Senat univerze je v sklepu znova poudaril, da najstrožje obsoja objavljanje raziskovalnih del, ki zaradi neizsledljivosti in nedostopnosti raziskovalne dokumentacije ne vzdržijo znanstvene presoje verodostojnosti. "Še več, ker je glavni namen tovrstnih prispevkov poročanje o znanstvenih dognanjih, so le-ti brez podkrepljenih in dokumentiranih ugotovitev potencialno sporni ter metodološko in etično nesprejemljivi, pojavljajo pa se tudi sumi, ali so bile raziskave korektno in dejansko izvedene," so sporočili z univerze.

Komisija za etična vprašanja, ki je v ponedeljek tudi uradno končala mandat, pa po navedbah univerze akademske nepoštenosti, ki se očita Erjavčevi, "ne glede na predstavljena dejstva in številne špekulacije ter kritične odzive v javnosti ni zatrdno dokazala". Na univerzi so še zapisali, da tudi Erjavčeva tega ni zatrdno ovrgla, "zato se s tem navedeni postopek dokončno zaključuje".

Neuspešen postopek za odvzem naziva

Spomnimo, da so nekdanjo predstojnico katedre za novinarstvo in redno profesorico na FDV-ju Erjavčevo v začetku leta 2015 osumili potvorbe znanstvenih del. Zoper njo sta potekala dva postopka - pred komisijo za etična vprašanja ljubljanske univerze zaradi suma akademske nepoštenosti in postopek pred senatom univerze zaradi odvzema naziva redne profesorice.

Senat je septembra letos ustavil postopek za odvzem naziva redne profesorice, ki je tekel na prijavo FDV. Takratni rektor Ivan Svetlik je tedaj pojasnil, da je bilo glede akademske nepoštenosti Erjavčeve v prijavah navedenih veliko indicev, a žal nihče ni predložil trdnih neposrednih dokazov, ki bi zdržali tudi sodno presojo. Hkrati je napovedal možnost novega postopka.

Odstopila z mesta predstojnice

Erjavčeva je že pred časom priznala nekatere napake in odstopila z mesta predstojnice katedre za novinarstvo, zdaj pa je zaposlena na novomeški fakulteti za poslovne in upravne vede. Njena odvetnica Nataša Pirc Musar je za ponedeljkovo izdajo tednika Reporter priznala, da Erjavčeva ni delala vseh intervjujev za sporni znanstveni članek, pač pa jih je delalo več raziskovalcev in študentov iz njene ekipe.

Toda po poročanju Reporterja nima nikjer shranjenih ne besedil teh intervjujev ne tistih, ki jih je delala sama. Nekatere intervjuje so delali študenti, a si njihovih imen "žal ni zapomnila". Profesorica je namreč po besedah Pirc Musarjeve svoji ekipi zaupala in rezultatov ni potvarjala. Reporter se je s tem pridružil navedbam nekaterih drugih medijev, ki so ugotovili, da se je Erjavčeva v enem od svojih znanstvenih člankov sklicevala na intervjuje z njihovimi novinarji in uredniki, ki pa se sploh niso zgodili.

Sodelavci raziskave omenjenega članka so v povezavi s spletnim novičarskim portalom rtvslo.si opravili dva intervjuja, z urednico uredništva in dnevno urednico.

G. K.