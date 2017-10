Fiktivni vpisi na študij z namenom poti na Zahod: Kaj bo razkril izreden nadzor?

Pristojni se zgolj otepajo odgovornosti

6. oktober 2017 ob 19:31

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ministrstvo je dalo pobudo za izreden nadzor na Visoki šoli za poslovne vede v Ljubljani in na višji strokovni šoli Academia iz Maribora, kjer so se, kot smo že poročali, dogajali domnevni lažni vpisi.

Potem ko je bilo razkrito, da se je na študij pri nas iz tako imenovanih rizičnih držav prijavilo kar 900 mladih iz Indije, Nepala in Bangladeša, za vsaj 150 pa lahko rečemo, da njihov namen ni bil študij, pač pa pot na Zahod, so se odgovorni očitno le zganili.

Višjo šolo Academia iz Maribora bo pregledala šolska inšpekcija, visoko šolo za poslovne vede pa naj bi agencija za kakovost v visokem šolstvu, ker inšpekcije za fakultete nimamo. Poleg tega ni nujno, da izreden nadzor sploh bo. "Svet agencije odloči, če so argumenti dovolj dobri, da uvede izredno evalvacijo," je pojasnil Ivan Leban z Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu (Nakvis).

A z inšpekcijskimi pregledi zlorab študija najbrž ne bomo odpravili. Da so se že srečali s fiktivnimi študenti, nam potrdijo tudi v podjetju, ki tujcem pomaga pri vpisu na slovenske fakultete. "K nam so se že obrnili kandidati, pri katerih je bilo jasno, da se želijo le fiktivno vpisati, da pridobijo dostop do šengenskega območja. Ko pride vprašanje, kaj želite študirati in je odgovor karkoli, se zahvalimo za sodelovanje in prekinemo," je navedel David Osmak iz 2TM izobraževanja v Sloveniji.

Treba bo najti sistemsko rešitev za preprečevanje zlorab študija. Za zdaj se pristojni bolj ali manj zgolj otepajo odgovornosti. V Nakvisu pravijo, da le skrbijo za kakovost, za nadzor pa da je zadolženo ministrstvo, to pa prelaga odgovornost na fakultete, ki da same skrbijo za izbor in vpis študentov, saj pogoje za vpis določijo v študijskem programu. Šole pa pravijo, da je zakonodaja nedorečena.

"Tukaj govorimo predvsem o vrednotenju srednjega izobraževanja v Sloveniji, ker ponekod v rizičnih državah je mogoče srednjo šolo opraviti že s 35 odstotki," je pojasnil Žan Dapčevič z Academie.

Zlorabe so tudi pri dokazovanju finančnih virov, marsikdo nima denarja, pri vpisu pa je dovolj le pisna izjava staršev, da bodo zagotovili denar za preživljanje študenta. Dovoljenja za prebivanje sicer izdajajo upravne enote. Ljubljanska nam je sporočila, da postopek za izdajo dovoljenj za devetsto morebitnih študentov še ni končan.

G. K., Tadeja Anžlovar, TV Slovenija