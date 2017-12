Filo: V človekovem srcu se začneta mir in vojna. Zore: Tudi naš čas je potreben odrešenja.

Božični poslanici evangeličanskega škofa ter ljubljanskega nadškofa in metropolita

18. december 2017 ob 22:06

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ljubljanski nadškof in metropolit Stanislav Zore je v svojem božičnem voščilu poudaril, da so vsi časi v zgodovini potrebni odrešenja, tudi današnji. Evangeličanski škof Geza Filo pa je poudaril, da so vsa neravnovesja povezana z neravnovesji v človeškem srcu.

Zore je v svojem voščilu poudaril, da je Bog slišal prošnjo človeštva tako, da je poslal svojega Sina, ki se je rodil kot človeški otrok. K sodelovanju je povabil Marijo, ki je predano sprejela Božjo ponudbo, ko je dejala: "Glej, dekla sem gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi." Ljudje po opozarjanju nadškofa Zoreta potrebujejo upanje. "Ljudje potrebujemo zagotovilo, da noč ni končna usoda človeštva," je dejal.

Zato se je v svojem božičnem voščilu oprl predvsem na mir, pa tudi spravo in sodelovanje. Mir je zaželel vsem tistim, ki "božič praznujejo kot družinski praznik, saj se je tudi Božji Sin rodil v družini". Prav tako ga je zaželel "vsem preizkušenim bratom in sestram, saj potrebujejo upanje, vsem Slovencem po svetu, ki naj jim prinese košček domačnosti, bratskim Cerkvam, ki živijo iz iste skrivnosti učlovečenja, in vsem tistim, ki v naši državi odločajo, da bodo vse odločitve vodile k miru in sodelovanju".

Filo: Človek potrebuje večno ljubezen

Evangeličanski škof Geza Filo pa je poudaril, da človeška ljubezen ni absolutna in jo ogrožata greh in smrt. Človek potrebuje večno ljubezen, ki bo vzdržala v vseh življenjskih razmerah. Taka večna ljubezen je po besedah Fila samo Bog, ki se je sklonil k človeku, zato je njegovo rojstvo zagotovilo vsem in vsakomur, da se lahko v ljubezni podarja drugim.

Vsa neravnovesja, zaradi katerih trpi zdajšnji svet, so povezana s tistim temeljnim neravnovesjem, ki ima korenine v človekovem srcu. Tukaj se po njegovih besedah začenjata mir in vojna, ljubezen in sovraštvo, življenje in smrt. Božična skrivnost daje ljudem pogum, ki razširja srce, je še dejal Filo in ob božiču zaželel božični dar veselja in miru za vse.

