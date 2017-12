Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Takšna, bolj nedolžna zabava, je še dovoljena. Foto: Pixabay Ena izmed lanskih poškodb pri mladoletnem uporabniku pirotehnike. Foto: UKC Ljubljana Obraz akcije Ne meči petard, bodi zvezda, ki meri na mlade, je tudi smučarski skakalec Peter Prevc, ki sporoča: "Ne s pokom, raje s skokom do zvezd!" Foto: Policija VIDEO Opozorila glede nevarne u... Dodaj v

Naj bodo prazniki mirnejši: s pirotehniko previdno in po pameti

Negativno vpliva tudi na domače in divje živali

14. december 2017 ob 14:09

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Vse, ki kupujete in uporabljate pirotehnične izdelke, pozivamo, da z zgledom pripomorete k preprečevanju neželenih posledic uporabe pirotehnike. Pri uporabi pirotehničnih izdelkov ni prostora za alkohol, nepremišljenost in objestnost," je pred prazniki poudaril predstavnik policije.

Z 19. decembrom bo namreč spet začasno dovoljena prodaja pirotehničnih izdelkov, a le za ognjemetne izdelke kategorije F1 (to so pokajoče žabice, pok vrvica, pokajoče kroglice), medtem ko je posest, uporaba in prodaja pirotehnike v kategorijah F2 in F3 (različne petarde) že nekaj let prepovedana in se kaznuje z denarno kaznijo od 400 do 1.200 evrov, so na posebni tiskovni konferenci pred prazniki znova poudarili policisti.

"Lanski božično-novoletni prazniki bodo žal nekaterim ostali v slabem spominu, saj smo v tem obdobju imeli šest primerov poškodb zaradi pirotehnike, od tega pet pri mladoletnih osebah. Pri tem sta dva mladoletnika dobila hude telesne poškodbe. Pri lažjih telesnih poškodbah je šlo za poškodbe oči, sluha in rok (opekline). Posledica pri hudi telesni poškodbi pa je bila amputacija dlani in prstov," je med drugim opomnil Daniel Jug iz Uprave uniformirane policije na Generalni policijski upravi in dodal, da so lani obravnavali 129 kršitev zakona in zasegli več kot 170.000 kosov pirotehničnih izdelkov. "Obravnavali smo tudi 42 poškodovanj premoženja (predvsem poškodb zabojnikov za smeti, nabiralnikov in okenskih stekel)," je še dodal.

Lani je imel najmlajši poškodovanec le 10 let

Simon Herman iz UKC-ja Ljubljana je ob tem podrobneje pojasnil, da so zadnje dni lanskega decembra in prve dni januarja obravnavali 15 poškodb zaradi pirotehnike: "Največ poškodb je bilo v silvestrski noči oz. zgodnjih jutranjih urah novega leta, in sicer pet." Najmlajši poškodovanec je imel 10 let (huda poškodba), najstarejši pa 48, je še navedel.

"Vse, ki kupujete in uporabljate pirotehnične izdelke, pozivamo, da z zgledom pripomorete k preprečevanju neželenih posledic uporabe pirotehnike. Kupujte jo pri pooblaščenih trgovcih, pri tem pa bodite pozorni na oznako CE. Uporabljajte jih v skladu z navodili proizvajalca in tako, da s tem ne ogrožate zdravja in premoženja ljudi. Pri uporabi pirotehničnih izdelkov ni prostora za alkohol, nepremišljenost in objestnost," je še poudaril Jug in dodal, da bodo policisti preverjali tudi, ali se sicer dovoljena pirotehnika uporablja tudi tam, kjer to načeloma ni dovoljeno, na primer v bližini bolnišnic, v strnjenih naseljih, na prevoznih sredstvih itd.

Pozivi k do živali uvidevni rabi

Jug je ob tem še opozoril, da je lahko uporaba pirotehnike za ljudi moteča tudi tam, kjer je dovoljena: "Hrup, ki ga pirotehnični izdelki povzročajo, lahko predstavlja stres tako za ljudi kot za živali, zato pozivamo tudi k uvidevni rabi." Zvočni in svetlobni učinki so namreč velik vir stresa za številne živali, tako domače kot divje, zato so v Društvu za zaščito živali Ljubljana pripravili akcijo Prazniki brez pokanja, ki poziva k temu, naj se ljudje odrečejo uporabi pirotehnike. Skrbnikom ob tem svetujejo, naj svojim psom v hiši ali stanovanju pripravijo varno zavetje, kamor se bodo lahko skrili. To velja tudi za vse domače živali, ki sicer bivajo zunaj. Živalim naj omogočijo svojo bližino, hkrati pa jih ob pokanju ne tolažijo, saj s tem lahko še povečajo strah, še pravijo in dodajajo, naj za sprehode izbirajo manj obljudene kraje in ure, ko zunaj ni veliko ljudi, psi pa naj bodo na povodcih. "Če pes ali druga hišna žival vseeno pobegne, naj čim prej obvestijo pristojno zavetišče, poleg tega pa lahko za objavo zaprosijo različna društva ter medije, razobesijo plakate in svojega ljubljenčka aktivno iščejo na terenu," še svetujejo.

Na delo tudi inšpektorji

Svoj nadzor bodo do 31. decembra izvajali tudi inšpektorji, ki želijo "s postopnimi in sistematičnimi nadzori po celotni državi zagotoviti še večje spoštovanje predpisov na tem področju in s tem večjo varnost med uporabniki teh izdelkov". Upoštevanje zakonodaje bodo preverjali na terenu, in sicer pri registriranih trgovcih s pirotehniko, sočasno pa bodo preverjali tudi morebitno prodajo pirotehnike brez ustreznih dovoljenj in prodajo prepovedane pirotehnike (npr. petard). Vsako leto izvedejo v povprečju od 60 do 70 inšpekcijskih nadzorov po celotni državi, "usmerjeni pa so v večja trgovska središča, posamezne trgovine in tudi bolj odročna mesta," je ob tem še pojasnil Mitja Perko z Inšpektorata za notranje zadeve.

Kaj je dovoljeno in kaj ne? Prodaja pirotehničnih izdelkov kategorije F1 ni dovoljena mlajšim od 14 let, prodaja pirotehničnih izdelkov kategorije F2 pa ni dovoljena mlajšim od 16 let. Izdelkov kategorije F3, F4, P2 in T2 ni dovoljeno prodajati fizičnim osebam. Pirotehnične izdelke kategorij F1 in F2 lahko uporabljajo mladoletniki, stari do 14. oziroma do 16. leta starosti, vendar le pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov. Baterije in kombinacije iz 3. kategorije do 1000 g neto mase eksplozivnih snovi in fontane iz kategorije do 750 g neto mase eksplozivnih snovi lahko kupujejo, posedujejo in uporabljajo tudi osebe, starejše od 18 let. Prodaja, posest in uporaba ognjemetnih izdelkov kategorij F2 in F3, katerih glavni učinek je pok (gre predvsem za petarde različnih oblik in moči), je prepovedana. Lastna izdelava pirotehničnih sredstev in predelava pirotehničnih izdelkov zaradi povečanega učinka je prepovedana! Prav tako sta prepovedani uporaba izdelkov v drugih predmetih in preprodaja. Prepovedana pa je tudi posest takšnih pirotehničnih izdelkov. Pirotehničnih izdelkov kategorije F1, katerih glavna značilnost je pok, ni dovoljeno uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javni shodi in javne prireditve. Prodaja, posest in uporaba pirotehničnih izdelkov v nasprotju z omejitvami pomenijo prekršek, za katerega je predvidena globa od 400 do 1.200 evrov. Pri tem se izdelek tudi zaseže. Kupci in uporabniki naj ognjemetne izdelke, če se jim ne morejo odreči, kupujejo le v trgovinah, ki imajo za prodajo teh izdelkov dovoljenje ministrstva za notranje zadeve. Pri nakupu naj bodo pozorni na oznako CE, dobro pa naj se seznanijo tudi z navodili za uporabo. Navodila za uporabo na izdelku morajo biti napisana v slovenskem jeziku. Vir: Policija

