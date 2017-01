Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 54 glasov Ocenite to novico! Veliko udeležencev slovesnosti se je v Dražgoše, ki so simbol slovenskega upora proti okupatorju, tudi letos podalo peš. Udeleženci najdaljših - 38. spominskega pohoda Po poti Cankarjevega bataljona in 18. rekreativnega pohoda Železniki-Ratitovec-Dražgoše - so se na pot odpravili že ponoči. Foto: BoBo VIDEO 75. obletnica dražgoške bitke Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: "Ljudje bi bili že davno 'spravljeni', če bi se o drugi svetovni vojni govorilo pošteno"

Tri četrt stoletja od znamenite Dražgoške bitke

8. januar 2017 ob 10:54,

zadnji poseg: 8. januar 2017 ob 14:38

Dražgoše - MMC RTV SLO/STA

Dražgoše so še danes pojem junaštva in trpljenja, ki so ga Slovenci prestali med vojno. So primer tega, kako lahko z enotnostjo zmagaš tudi v težkih časih, je ob 75. obletnici dražgoške bitke poudaril zgodovinar Martin Premk.

V Dražgošah je potekala osrednja spominska slovesnost ob 75. obletnici dražgoške bitke. Slavnostni govornik je bil zgodovinar Martin Premk.

"Danes tisti, ki zgodovino zlorabljajo in spreobračajo za politične namene, lažejo, da so bili Slovenci med drugo svetovno vojno razdvojeni," je dejal Premk in pojasnil, da je večina Slovencev sovražila naciste in njihovo nasilje ter podpirala osvobodilno fronto. Skupaj z nemškimi silami se je med vojno boril le dober odstotek prebivalstva, ki se je pridružil domobrancem, je dejal.

"Vsi ljudje bi bili že davno 'spravljeni', če bi se o drugi svetovni vojni govorilo pošteno in na podlagi dejstev, ne pa z lažmi in sovraštvom," je prepričan Premk, ki je opozoril, da se dogodki druge svetovne vojne brez sramu zlorabljajo za politične boje.

"Partizani, ki so se borili za svobodo in boljše življenje, ne potrebujejo nobene 'sprave', ki bi jih enačila s tistimi, ki so se borili za okupatorja. Če se mora kdo 'spraviti', se morajo spraviti sami s sabo samo tisti, ki so prisegli Hitlerju, oziroma se sprijazniti, da so se med vojno borili za nacističnega okupatorja, ne za svobodo," je poudaril Premk.

Vsak upor proti nacizmu je v svetu spoštovan in cenjen, vsak narod je na boj ponosen. "Nanj moramo biti ponosni tudi mi," je dejal Premk. Dodal je, da smo dolžni spoštovati narodnoosvobodilni boj in se ga spominjati. Dražgoše pa so kot pojem poguma, odločnosti, predanosti in junaštva nesmrtne.

