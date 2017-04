Foto, video: Reke se po poplavah postopoma umirjajo. Na nekaterih cestah še zapore.

Ponekod težave z meteorno vodo

28. april 2017 ob 07:28,

zadnji poseg: 28. april 2017 ob 22:45

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Obilne padavine so povzročile številne nevšečnosti po vsej državi, saj so nekateri vodotoki prestopili bregove in zalili kleti ter ceste, ki ponekod ostajajo zaprte.

Večina rek, razen Drave, upada, lahko pa še pride do razlivanja na porečjih Save in Savinje. Hidrološke razmere pa se bodo v soboto povsem umirile. So pa vodotoki že dopoldne povzročali številne preglavice. Zalitih je bilo več cest in nekaj kleti.

Zaradi zemeljskega plazu je bila zaprta regionalna cesta Luče-Solčava med Raduho in Robanovim Kotom, kjer je v jutranjih urah na cesti pristalo okoli 400 kubičnih metrov materiala. Plaz pa je za las zgrešil hišo v občini Solčava, je pa bila hiša v trenutku plazu na srečo prazna.

Po podatkih prometnoinformacijskega centra pa so zaprte glavne ceste Celje-Šmarjeta, Hrastnik-Zidani Most in Litija-Zagorje.

Zaprte so tudi regionalne ceste Črnivec-Gornji Grad pri Podlomu, Rimske Toplice-Jurklošter v podvozu pri Globokem in Laško-Lahomno. Zemeljski plaz se je v četrtek zvečer sprožil tudi na lokalno cesto v Belih Vodah v občini Šoštanj in zaprl polovico ceste.

Predvidene količine padavin

Od srede do četrtka zvečer je na širšem območju Julijskih Alp padlo od 60 do 300 litrov padavin na kvadratni meter, drugod od 20 do 60, na vzhodu države pa do 20. Do večera bo v hribovitem in goratem svetu južne, zahodne in severne Slovenije padlo še od 70 do okoli 130 litrov dežja na kvadratni meter, drugod večinoma od 20 do 70 litrov. Meja sneženja bo danes med 1200 in 1400 metri nad morjem.

Ste vremenske nevšečnosti ujeli v objektiv? Fotografije lahko delite z nami in javnostjo, pošljite nam jih na naslov

mmc-notranja@rtvslo.si

Nevšečnosti tudi na Gorenjskem

Voda Bohinjke in Bohinjskega jezera je dospela tako visoko, da je poplavilo bližnji kamp Danica, poroča TV Slovenija. Gasilci so iz kampa evakuirali dva človeka, ki sta ostala ujeta v počitniških prikolicah.

Spremljajte vremensko napoved na rtvslo.si/vreme

in razmere na cestah na rtvslo.si/promet



Balvanov poln plaz

Nekaj ur pozneje se je v soteski pri Igli v naselju Podveža na regionalno cesto Luče-Solčava sprožil skalni plaz, med katerim so bile posamezne skale po navedbah uprave za zaščito in reševanje premera več kot štiri metre. Zaradi plazu in poškodovanega cestišča je cestna povezava povsem prekinjena, dostop do kraja dogodka pa zaradi ponavljajočih se podorov izredno nevaren.

Zaradi plazu je bil dopoldne prelaz Ljubelj zaprt na avstrijski strani, zdaj je spet odprt.

Na Jesenicah, v Kamniku in Medvodah so imeli nekaj težav z meteorno vodo, na Hrušici je narasel hudournik ogrožal stanovanjski objekt. Zaradi slabo delujoče cestne kanalizacije je meteorna voda začela zalivati tudi stanovanjski objekt v Brestrnici pri Mariboru, v Legnu pri Slovenj Gradcu pa se je zaradi velike količine padavin zamašila odvodna cev za meteorno vodo delavnice za obdelavo plastike, zato je voda začela ogrožati objekt. Gasilci so zamašeno cev začasno sanirali in vrata delavnice zaščitili s protipoplavnimi vrečami.





Video 2: Soča, Tolminka, Boka (avtor Klemen Bandelj)



Video 3: Divje jezero bruha ob deževju, avtor Tomaž Makuc



Video 4: Umetni jez pri Kobili blizu Idrije (avtor Tomaž Makuc)



Al. Ma.