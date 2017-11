Glavni odbor Sviza za splošno stavko

Sledi glasovanje zaposlenih

30. november 2017 ob 07:37,

zadnji poseg: 30. november 2017 ob 15:46

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Glavni odbor Sviza je soglasno sprejel odločitev o stavki v vzgoji in izobraževanju, o tem bodo zdaj odločali še zaposleni na tem področju. Datum začetka: 14. februar.



Kot je v izjavi po izredni seji pojasnila predsednica 53-članskega glavnega odbora sindikata Jelka Velički, se je odbor preimenoval v glavni stavkovni odbor. Glasovanje članstva sindikata, h kateremu bodo povabili tudi druge zaposlene v vzgoji in izobraževanju, bo v 767 zavodih od 6. do 13. decembra. Splošno stavko bodo izvedli, če se bo zanjo opredelila več kot polovica zavodov, v posameznem zavodu pa se šteje, da je stavka izglasovana, če jo podpre več kot polovica vseh zaposlenih, je pojasnila Veličkijeva.

Po njenih besedah se bo stavka, če bo izglasovana in če vlada do tedaj zahtevam sindikata ne bo ugodila, začela 14. februarja prihodnje leto. Ob koncu tega dne bo prekinjena in se bo nadaljevala po presoji in odločitvah glavnega stavkovnega odbora. Kaj zahtevajo

V Svizu zahtevajo zvišanje osnovnih plač učiteljev in drugih izobraževalcev od vrtca do univerze, ustrezno vrednotenje razredniškega dela, 1.200 evrov bruto regresa za vse zaposlene, katerih osnovna plača je nižja od minimalne plače ali enaka, in spoštovanje pravice do pogajanj v okviru kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja. Glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj novinarjem ni želel pojasniti, kolikšne so njihove zahteve, saj želijo najprej slišati odgovor vlade. Je pa dejal, da so v okviru desetih odstotkov izboljšanja plač, kakršna je tudi razlika do povprečne plače v primerljivih poklicih v javnem sektorju. Sviz je svoje zahteve pred dobrim mesecem naslovil na vlado. Toda vladna stran je v 30-dnevnem roku, ki ga je imela na voljo za odgovor, sporočila, da je ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pogajalsko izhodišče posredovalo v medresorsko usklajevanje. "To ni odgovor, ki bi bil sprejemljiv, zato smo sklicali izredno sejo glavnega odbora," je še pojasnila predsednica glavnega odbora sindikata, ki šteje 37.700 članov.

Ministrica Maja Makovec Brenčič, kot pravi Štrukelj, v odgovoru sindikat usmerja na osrednja pogajanja o odpravi plačnih anomalij, s čimer pa da zahteve sindikata "nimajo nobene zveze". "Ker smo izčrpali roke, nam ne preostane drugega, kot da uporabimo pritiske in orodja, ki bodo prisilili vlado, da bo storila, kar je njena dolžnost - da se bo začela z nami pogajati o zahtevah, ki so bile posredovane," je še pojasnil Štrukelj.

Stavko podpira tudi sindikat ravnateljev

Odločanje o stavki v izobraževanju so pretekli teden podprli tudi predstavniki Sindikata direktorjev in ravnateljev ter več združenj in skupnosti ravnateljev v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

V skupni izjavi so pozvali k zvišanju plač ravnateljev, prav tako plač učiteljev in drugih strokovnih delavcev, od vrtca do univerze, ker je njihovo delo trenutno vrednoteno slabše kot delo enako izobraženih zaposlenih v drugih delih javnega sektorja, na delovnih mestih s podobno odgovornostjo in zahtevnostjo.

G. C., Al. Ma.