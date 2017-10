Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 11 glasov Ocenite to novico! Področje izobraževanja postaja vedno bolj marginalno, izgublja se iz javnih razprav, znižujeta se pomen in status učitelja v družbi, poudarja glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj. Foto: BoBo Imate moj glas, vedno. Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič Kot je poudaril, je bilo v času krize varčevanje na področju izobraževanje največje, pravi Branimir Štrukelj. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Izobraževanje: višje plače ali splošna stavka

Največ varčevanja v času krize v izobraževanju

5. oktober 2017 ob 18:31

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije zahteva takojšen dvig plač na raven, ki bo primerljiva s poklici z enako izobrazbo. Zahteva tudi zvišanje proračunskih sredstev, namenjenih izobraževanju, v nasprotnem primeru pa napoveduje splošno stavko.

"Čas mirnega bivanja in bivanja v zbornicah je končan," je napovedal glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj, ki je predlagal začetek kampanje za izboljšanje plač, ki se ne bi končala, dokler se te ne izboljšajo.

Varčevanje v izobraževanju je destruktivno za prihodnost

Štrukelj je poudaril, da je bilo varčevanje v času krize na področju izobraževanja največje, in dodal, da so vse vlade v času krize sledile isti logiki in varčevanje poglabljale. To je po njegovih besedah nesprejemljivo in destruktivno za prihodnost.

V sindikatu so nezadovoljni z vrednotenjem izobraževalnega dela v Sloveniji, saj tudi izsledki poročila OECD-ja kažejo, da so plače ljudi, ki delajo v izobraževanju v Sloveniji, nižje od poklicev s primerljivo izobrazbo. Ker je delo učiteljev zahtevno in odgovorno, zahtevajo ustrezno plačilo.

Zato so na razširjeni seji glavnega odpora Sviza sprejeli sklep, da od vlade zahtevajo takojšen začetek pogajanj o zvišanju plač in vnovično vzpostavitev porušenih razmerij v plačah med zaposlenimi v izobraževanju, zdravstvu in javni upravi. Prav tako bodo zahtevali zvišanje proračunskih sredstev, ki so namenjena izobraževanju, saj Sviz meni, da bi to morala biti prednostna naloga države.

Posledice zniževanja sredstev v izobraževanju se začnejo kazati šele čez desetletje, kar je po besedah Štruklja nesprejemljivo in uničujoče za prihodnost. Področje izobraževanja postaja obrobno, kot tema se izgublja iz javnih razprav in znižuje pomen in status učitelja v družbi, je dodal.

Ministrica: Imate moj glas, vedno

Zbrane je nagovorila tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič in poudarila, da se bo ministrstvo še naprej borilo, da bi se položaj učitelja in položaj znanosti krepila, izpostavila pa je tudi nekaj ukrepov, ki naj bi k izboljšanju pripomogli. Dejala je, da si bo ministrstvo prizadevalo za ureditev statusa učitelja, in dodala, da je treba ta poklic opolnomočiti in prisluhniti zahtevam učiteljev. "Imate moj glas, vedno," je dodala ministrica.

A. K. K.