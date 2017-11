Pahor in Šarec lahko le še do polnoči nagovarjata volivce

Zadnji dan predsedniške kampanje

10. november 2017 ob 08:27

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Volilna kampanja pred nedeljskim drugim krogom predsedniških volitev se izteka, zdajšnji predsednik Borut Pahor in kamniški župan Marjan Šarec lahko le še v petek nagovarjata volivce.

Kandidata lahko le še petek izkoristita za to, da prepričata še neopredeljene volivce oziroma svoje privržence privabita na volišča. Posebnih dejavnosti ne načrtujeta, zvečer pa se bosta udeležila še zadnjega televizijskega soočenja.

Pahor in Šarec sta se kampanje pred drugim krogom volitev lotila podobno kot pred prvim. Oba sta se odpravila med volivce, čeprav v manjšem obsegu kot pred prvim krogom, kampanjo pa sta gradila tudi na družbenih omrežjih. Sicer pa so volivci njuna stališča lahko spoznavali predvsem prek njunih časopisnih, radijskih in televizijskih soočenj.

V soočenjih pred drugim krogom sta bila kandidata nekoliko ostrejša drug do drugega, še bolj jasno pa se je pokazalo, da funkcijo predsednika republike razumeta različno.

Volivce lahko oba kandidata nagovarjata le še do polnoči, ko bo nastopil volilni molk. Tega bo treba spoštovati do nedelje do 19. ure, ko se bodo zaprla volišča po državi. V tem času je prepovedana vsakršna dejavnost, ki bi volivce navajala k takšnemu ali drugačnemu glasovanju.

Na ministrstvu za notranje zadeve bo v času volilnega molka delovala dežurna služba, kamor bodo lahko državljani sporočali podatke o domnevnih kršitvah. Od sobote od polnoči do 7. ure ter od sobote od 19. ure do nedelje do 7. ure lahko državljani morebitne kršitve sporočajo na telefonsko številko 080 12 00. Čez dan, torej v soboto in nedeljo od 7. do 19. ure, pa bo kršitve volilnega molka mogoče sporočati na telefonsko številko 080 21 13.

G. C.