H3 si ponoči ne bo oddahnila od prav vseh tovornjakov: "Ukrep velja le za tranzit"

Prva noč minila brez kršitev

4. april 2017 ob 08:09

"Težko tovorno vozilo, ki vozi iz Celja proti Kranju, lahko uporabi severno obvoznico, hitro cesto H3, ker je to zanj najkrajša pot, " za MMC pojasnjujejo pri Darsu.

Poročali smo že, da je v nedeljo zvečer na severni ljubljanski obvoznici (H3) začela veljati prepoved prometa za težka tovorna v nočnem času med 22. in 6. uro.

"Težka tovorna vozila bodo morala na relaciji štajerska avtocesta—primorska avtocesta (in v nasprotni smeri) ponoči obvezno uporabiti le južno in vzhodno avtocestno obvoznico," so v Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Dars) zapisali v sporočilu za javnost, prebivalci Novih Jarš, Bežigrada in Šiške pa so se razveselili, da bodo ponoči mirneje spali.

Toda to ne pomeni, da mimo njihovih oken ne bo zapeljal noben tovornjak več.

Dars: "Ukrep namenjen izključno tovornjakom v tranzitu"

Voznik tovornjaka, ki prihaja po štajerskem avtocestnem kraku, ki je sestavni del avtoceste A 1, bo pred razcepom Zadobrova pred Ljubljano videl signalizacijo, ki pove, da je promet proti Kranju, Beljaku, Ljubljani sever in Industrijski coni Moste usmerjen desno, da pa je za težke tovornjake proti Kopru obvezna smer naravnost - to pomeni, da ta promet ne sme severno obvoznico.

Prepoved vožnje po severni obvoznici tudi ne velja za tiste tovornjake, ki imajo v posameznih predelih, kot so industrijske cone ali lokacije podjetja, opravek, npr. nakladanje in razkladanje. V primeru nadzora se s potnim nalogom dokazuje potreba, da se je uporabilo severno obvoznico H3 in ne drugih cest.

"Ukrep je izključno namenjen težkim tovornim vozilom v tranzitu," dodatno pojasnjujejo na Darsu.

Policija lahko tovorno vozilo, ki je s štajerske avtoceste vstopilo na H3 na razcepu Zadobrova in vožnjo nadaljuje po severni obvoznici ter nato po zahodni strani (Koseze-Kozarje) in vmes ni opravljalo nobene storitve v industrijski coni, za storjeni prekršek kaznuje - preverja se čas prevozov določenih točk na obroču, pojasnjujejo na Darsu. Enako velja v nasprotni smeri iz Primorske proti Štajerski - to je prav tako prekršek.

V zvezi s spremenjeno prometno signalizacijo na hitri cesti ljubljanskega obroča bodo policisti v skladu s pooblastili in dogovorom z Darsom izvajali nadzor nad upoštevanjem prometne ureditve tako ob rednem delu kot v poostrenih nadzorih, so nam pojasnili na policiji. Za neupoštevanje omejitev, prepovedi in obveznosti, ki jih narekuje prometna signalizacija, je zagrožena globa 160 evrov. "V prvi noči policisti kršitev niso ugotovili," so sporočili za MMC.

Policisti pa bodo pozorni tudi na druge kršitve, povezane s tehnično brezhibnostjo vozil in delovno zakonodajo. In katere so tiste najpogostejše, na katere naletijo v primerih tovornjakov?

"Največ je kršitev Zakona o obveznih počitkih mobilnih delavcev - prekoračitve glede trajanja vožnje, prekratki počitki ... Ugotovljene pa so tudi kršitve glede brezhibnosti tovornih vozil ter prekoračitve dovoljene mase tovora in izpolnjevanja pogojev za vožnjo (psihofizično stanje)," je pojasnila Nataša Pučko, predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Ljubljana.

Razburjenja ne pričakujejo

Glede dodatne omejitve vožnje v Združenju za promet na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) opozarjajo, da je že do zdaj na obvoznici veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone ob nedeljah in dela prostih dneh od 8. do 21. ure ter v turistični sezoni tudi ob sobotah od 8. do 13. ure - za turistično sezono se šteje čas od vključno zadnjega konca tedna v juniju do vključno prvega konca tedna v septembru.

"Poleg tega pa je na severni ljubljanski obvoznici H3 Zadobrova—Tomačevo—Koseze veljala omejitev tranzitnega prometa za težka tovorna vozila že do te dodatne omejitve," je pojasnil predsednik združenja Robert Sever.

"Odziva prevoznikov za dodatno omejitev v nočnem času še nimamo, vsekakor pa je omejitev težkega tovornega prometa že do zdaj bila dokaj omejevalna in so lahko navedeni odsek uporabljali le redki (prevozniki, ki niso vozili v tranzitu), zato velikega razburjenja ne pričakujemo. Seveda pa bo treba počakati na prve odzive prevoznikov," je dodal.

Težave zaradi (pre)mehkega Barja?

Ob objavi novice o preusmeritvi tovornjakov na južno obvoznico pa se je pojavil tudi strah, da bodo v prihodnje zaradi že tako mehkega terena na Barju zato tam zdaj potrebna pogostejša popravljalna dela.

"Na južni obvoznici sicer pričakujemo povečano število težkih tovornih vozil, vendar menimo, da na voziščne konstrukcije ne bodo imela takšnega vpliva, da bi se le to odrazilo v slabšem vozišču," odgovarjajo na Darsu.

Priznavajo sicer, da morebitna posebna analiza ni bila narejena, a zagotavljajo, da se stanje vozišča letno spremlja.

Tovornjak ne sme več mimo tovornjaka

Popolnoma sveža novost na ljubljanskem obroču pa je tudi prometna signalizacija, ki določa, da je za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 tone, prepovedano prehitevanje. Oba nova ukrepa na ljubljanskem obroču sta sicer vzpostavljena s 40 znaki.

Zakaj se je Dars odločil za ukrep prepovedi prehitevanja? Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCpr) v 46. členu predpisuje najvišje dovoljene hitrosti in določa, da je najvišja dovoljena hitrost na avtocesti 130 km/h, na hitri cesti 110 km/h. V 48. členu pa so določene najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil na avtocestah in hitrih cestah – 80 km/h za motorna vozila s priklopniki in 90 km/h za tovorna vozila brez priklopnih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 t.

Ob upoštevanju, da je na H3 lahko najvišja dovoljena hitrost 110 km/h za vozila in 90 oz. celo samo 80 km/h, pomeni, da bi ob upoštevanju dovoljenih hitrosti na prehitevalnem pasu osebna vozila lažje prehitela težka tovorna, pravijo na Darsu. "Če želimo povečati pretočnost in omogočiti, da osebna vozila lahko vozijo vsaj 110 km/uro, je to treba zagotoviti tako, da težko tovorno vozilo na prehitevalni pas ne sme več zapeljati," pojasnjujejo.

Čez mesec dni prve ocene

Predvidevajo, da bo ta prepoved povečala varnost, pretočnost in udobnost vožnje za osebna vozila, in dodajajo, da bodo zaradi ukrepov, ki so jih uveljavili, opazovali dogajanja in po približno štirih tednih podali prvo splošno oceno o tem.

Prometno pravilo prepovedi prehitevanja težkih tovornih vozil je uveljavljeno na celotni avtocesti A1, kjer je na določenih odsekih ta odredba veljavna 24 ur - npr. v bližini cestninskih postaj, kot je Vransko, sicer pa velja ob urah jutranjih in večernih prometnih konic, zato so ji dodane dopolnilne table.

Prepoved prehitevanja velja tudi na gorenjski avtocesti na odseku med galerijo Moste in Karavankami, na območju celotne Slovenije pa tudi vseh predorih oz. odsekih, kjer je več predorov.

