Hanžek: Vizjak, Bajuk, Križanič, Lahovnik, Janša in Pahor odgovorni za izogibanje javnemu naročanju pri Tešu 6

Preiskovalna komisija DZ-ja

15. november 2017 ob 16:32

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Preiskovalna komisija DZ-ja za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri investiciji v Teš 6 je potrdila vmesno poročilo o javnem naročanju v tem primeru.

Za izogibanje javnemu naročanju pri naložbi v šesti blok Termoelektrarne Šoštanj (Teš) so politično odgovorni nekdanji ministri Andrej Vizjak, Andrej Bajuk, France Križanič, Matej Lahovnik ter nekdanja predsednika vlade Janez Janša in Borut Pahor, je po zaprti seji preiskovalne komisije povedal njen predsednik Matjaž Hanžek.

"Trajalo je šest let, do leta 2013, da je državna revizijska komisija ugotovila, da so Teš in 11 drugih podjetij s področja energetike zavezanec javnemu naročanju," je poudaril.

Teš je bil po Hanžkovem mnenju ves čas zavezanec, ves čas pa je bilo v javnosti slišati, da to ni. Med izgovori sta med drugim bila, da Teš ni naveden na seznamu zavezancev za javno naročanje in da je slovenski prevod evropske direktive napačen.

"Ne glede na to, da niso bili na spisku in da so nekateri trdili, da je slovenski zakon napačen, so bili že zaradi zahtev direktive Teš in ostali zavezanci javnega naročanja," je poudaril Hanžek, ki je prepričan, da bi bile zadeve pri Tešu 6 dosti cenejše, če bi se pri naložbi držali javnega naročanja.

Prva napaka je bila storjena med prvo Janševo vlado, v obdobju 2004-2008. Po Hanžkovih pojasnilih bi po evropski direktivi moralo finančno ministrstvo skupaj z gospodarskim ministrstvom, pod okriljem katerega je takrat bila energetika, pripraviti seznam zavezancev za javno naročanje na energetskem področju.

Ministrstvo za finance, ki ga je takrat vodil Bajuk, je seznam pripravilo, a se z njim ni strinjalo gospodarsko ministrstvo, ki ga je vodil Vizjak. Hanžek je priznal, da je tu Bajuk opravil svoje delo. Vlada je sicer kasneje sprejela očiščeno verzijo zavezancev za javno naročanje, na katerem ni bilo Teša in še 11 podjetij iz energetske dejavnosti.

Mnenje iz Bruslja

Je pa vlada naročila finančnemu ministrstvu, da skupaj z gospodarskim ministrstvom pridobita mnenje Evropske komisije o tem, kdo naj bo na seznamu, a Bajuk tega ni naredil, je dejal Hanžek in dodal, da je vlada tu ravnala pravilno, ko je naročila pridobitev mnenja Bruslja.

Odgovornost pa nosi tudi vlada, ki je nasledila Janševo, torej Pahorjeva, ker stanja ni popravila. "Križanič ni naredil svojega, da bi dopolnil uredbo, tu mu je pomagal Lahovnik, Pahor pa tudi ni opravil svojega dela," je povzel Hanžek. Ob tem je dodal, da je Darja Radić, ki je na mestu ministra za gospodarstvo nasledila Lahovnika, podjetjem ukazala, naj upoštevajo javno naročanje.

Stanje odpravil minister Šušteršič

V drugi Janševi vladi pa je finančni minister Janez Šušteršič stanje odpravil. Po Hanžkovih pojasnilih je Šušteršič na njegovo vprašanje, zakaj je to lahko naredil, prejšnji ministri pa ne, dejal, da zato, ker bi morali biti ves čas tam.

"Vizjak, Lahovnik in Križanič so neposredno odgovorni, ker tega niso naredil. Bajuk je prvi del postopka korektno izvedel, potem je bil izglasovan, nato pa ni opravil svojega dela. Janša v prvi vladi in Pahor pa nista korektno poskrbela, da se to uredi, zato sta objektivno odgovorna," je poudaril Hanžek.

Hanžek je sicer spomnil, da je leta 2013 Državna revizijska komisija pojasnila, da se Teš, ker ni na seznamu, ne sme izogibati javnemu naročanju. Teš je bil po zakonu zavezanec, ne glede na to, da ga ni bilo na seznamu, je dejal.

Napačen prevod

Glede izgovora o napačnem prevodu direktive pa je parlamentarna preiskovalna komisija ugotovila, da prevod ni napačen. Hanžek je ob tem poudaril, da je evropska direktiva v treh primerih lahko neposredno prenosljiva v domačo zakonodajo - med temi je nepravilno izveden prenos v nacionalno zakonodajo, kar bi npr. veljajo, če bi bil prevod res napačen. "Napačen prevod je izgovor, ki ne velja," je še dodal Hanžek, ki se mu zdi zanimivo, da v državi v šestih letih ni bilo pravnega strokovnjaka, ki bi delovanje direktive v Sloveniji označil pravilno.

Al. Ma.