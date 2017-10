Hrvaška Sloveniji povprečno po 117 evrov mesečno za uporabo vsakega od mejnih prehodov

Letni stroški upravljanja 273.415 evrov

31. oktober 2017 ob 19:08

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Hrvaška za prostore, ki jih njeni policisti uporabljajo na 39 mejnih prehodih v Sloveniji, letno plačuje 54.708 evrov oziroma povprečno 117 evrov za enega na mesec.

Slovenija Hrvaški zagotavlja uporabo prostorov na mejnih prehodih na podlagi dogovorov med državama o enostavnejšem opravljanju mejnega nadzora in ureditvi skupnih službenih mest v ta namen brezplačno, torej brez najemnine, Hrvaška pa mora plačevati nadomestilo za obratovalne stroške v pavšalnem znesku.

"Od 1. maja 2015 je ta znesek za 39 mejnih prehodov 4.559 evrov mesečno. Hrvaška svoje obveznosti redno plačuje, pavšal za uporabo prostora v obmejnih policijskih objektih pa zajema stroške ogrevanja, elektrike, vode, kanalščine, odvoza smeti, čiščenja, upravnika in manjša vzdrževalna dela," pojasnjujejo na ministrstvu za notranje zadeve (MNZ).

Dodajajo, da izračun za nadomestilo za obratovalne stroške zajema povprečne letne obratovalne stroške, ki jih sami plačujejo na mejnih prehodih, preračunan na kvadratni meter in pomnožen s površino, ki jo uporablja hrvaška stran. Izračun za en prehod pa po njihovi oceni ni relevanten, ker gre za različne površine, ki jih uporablja hrvaška stran.

Vsi stroški niso zajeti

Na ministrstvu za javno upravo (MJU), ki upravlja prehode in neposredne obratovalne stroške zaračunava policiji, sicer priznavajo, da stroški, ki jih hrvaški strani zaračunava Slovenija, ne zajemajo vseh stroškov. Kot so pojasnili za STA, je treba omenjenim stroškom dodati še stroške čiščenja parkirišč in okolice, košnjo na območjih mejnih prehodov, pluženje snega in posipanje, ki za omenjene prehode letno znašajo dobrih 36.000 evrov.

Stroški upravljanja, to so delitev računov na uporabnike, izterjava teh stroškov, plačilo vseh stroškov, vodenje vseh evidenc in vzdrževanje, kamor spada tekoče vzdrževanje vseh objektov skupaj s porabljenim materialom ter manjše investicijsko vzdrževanje, pa na letni ravni dosežejo 273.415 evrov.

V dveh primerih, na mejnih prehodih Hotiza in Radovica, so slovenski policisti v hrvaških objektih, Slovenija pa hrvaški strani ne plačuje obratovalnih stroškov. V sedmih primerih pa policiji delujeta ločeno, vsaka v svojem objektu oziroma v svoji državi.

Vseh mejnih prehodov s Hrvaško je skupaj s pomorskimi, letalskimi in železniškimi 57, od teh dva ne obratujeta - mejni prehod Brezovica zaradi drugačnega poteka ceste po hrvaškem ozemlju, Božakovo pa zaradi poškodovanega mostu.

Al. Ma.