Kolone vozil le še pred mejnimi prehodi s Hrvaško

Največja gneča je bila na podravski avtocesti

15. julij 2017 ob 07:07,

zadnji poseg: 15. julij 2017 ob 20:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

Smo na vrhuncu turistične sezone. Številne ceste proti turističnim krajem so bile polne pločevine. Najdaljši zastoji so bili pred mejnim prehodom Gruškovje.

Po podatkih Prometnoinformacijskega centra so zastoji še na cestah Šmarje-Dragonja in Seča-Sečovlje.

Na Gruškovju je treba za vstop čakati uro, čakalna doba za izstop pa je na mejnih prehodih Dragonja in Sečovlje po eno uro, na Gruškovju pa 30 min.

Gneča še večja zaradi obnovitvenih del

Gneči se bo nemogoče izogniti tudi na primorski avtocesti, saj obnavljajo viadukt Ravbarkomanda. Promet tam v dolžini enega kilometra poteka le po enem delu viadukta v dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje, na preostalih približno šestih kilometrih odseka Unec–Postojna pa je promet sicer še urejen po obeh polovicah avtoceste, a enako le po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje.

Selitev turistov s severa na jug

Na PIC-u ob tem ponavljajo, da je vsak poletni konec tedna, predvsem pa ob petkih in sobotah, pričakovati povečanje prometa od Avstrije proti Hrvaški oz. proti slovenskemu in hrvaškemu primorju. V obratni smeri je največ zgostitev ob sobotah in nedeljah popoldne. Ves čas bodo obremenjeni vsi večji mejni prehodi s Hrvaško, najbolj Gruškovje in mejni prehodi v Istri, opozarjajo in dodajajo, da je zastoje pričakovati tudi pred predorom Karavanke.

Ta konec tedna se sicer začenjajo počitnice v delih Nizozemske, Švice in Nemčije, zato bo na cestah še več vozil iz teh držav, še pravijo in svetujejo, naj se vozniki z izbiro alternativnih poti izognejo poletnim zastojem predvsem na najbolj obremenjenem Gruškovju.

T. K. B., G. C.