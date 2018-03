Inštitut 8. marec do zdaj prejel že več kot 40 zgodb spolnega nadlegovanja

Bil je oče moje najboljše prijateljice, naš sosed. Ujel me je na hodniku v njihovi hiši in me otipaval. Bila sem v zgodnjih najstniških letih. Zgodilo se je večkrat. Nikomur nisem povedala, niti staršem. Bil je mož gospe, ki me je čuvala pred vstopom v vrtec. Takrat mi je bil kot drugi oče, zaupala sem mu. Ko sem pozneje prihajala na obiske, me je, ko sva bila sama v kuhinji, prijemal za prsi in hvalil, kako lepo se razvijam. Bila sem stara 11 ali 12 let. Zgodilo se je večkrat. Nikomur nisem povedala, niti staršem.